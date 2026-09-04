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Почео Форум Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније

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04.09.2026 10:44

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Форум Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније почео је данас у Бањалуци у организацији Привредне коморе и Владе Српске, као и у присуству бројних републичких званичника, кинеских и домаћих привредника.

Форуму у сједишту Владе Републике Српске присуствују предсједник Српске Синиша Каран, предсједник Владе Саво Минић и министри, предсједник Милорад Додик, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, директор Инвестиционо-развојне банке Српске Недељко Ћорић и бројни представници кинеских компанија.

Форум
Форум
АТВ / Бранко Јовић

Форум окупља представнике институција и пословне и академске заједнице Српске са представницима кинеских компанија и институција с циљем унапређења међусобне привредне сарадње, представљања инвестиционих потенцијала Српске и отварања нових могућности за пословна партнерства и улагања.

Форум
Форум
АТВ / Бранко Јовић

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Тагови :

Форум

Кина

Инвестиције

Коментари (2)

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