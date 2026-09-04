Почео Форум Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније

Аутор:АТВ редакција
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Форум Републике Српске о инвестицијама и пословној сарадњи за кинеске компаније почео је данас у Бањалуци у организацији Привредне коморе и Владе Српске, као и у присуству бројних републичких званичника, кинеских и домаћих привредника.
Форуму у сједишту Владе Републике Српске присуствују предсједник Српске Синиша Каран, предсједник Владе Саво Минић и министри, предсједник Милорад Додик, предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић, амбасадор БиХ у Кини Синиша Берјан, директор Инвестиционо-развојне банке Српске Недељко Ћорић и бројни представници кинеских компанија.
Форум окупља представнике институција и пословне и академске заједнице Српске са представницима кинеских компанија и институција с циљем унапређења међусобне привредне сарадње, представљања инвестиционих потенцијала Српске и отварања нових могућности за пословна партнерства и улагања.
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