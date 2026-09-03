Додик: Пријатељство Српске и Израела није настало јуче, грађено је кроз историју

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да пријатељство Републике Српске и Израела није настало јуче, већ да је грађено кроз историју, на међусобном поштовању, разумијевању и заједничком искуству народа који су прошли кроз тешка страдања.
Додик је истакао да данас Израел и Република Српска стоје једно уз друго као пријатељи и партнери, те да Српска жели да учи из израелских искустава, развија сарадњу и гради односе који ће донијети корист обома народима.
„И српски и јеврејски народ прошли су кроз тешка страдања и покушаје да им се избрише идентитет. Зато добро знамо колико су важни наша застава, наша историја, наша култура и наша слобода“, навео је Додик на Иксу.
Пријатељство Републике Српске и Израела није настало јуче. Градило се кроз историју, на међусобном поштовању, разумијевању и заједничкој борби народа који су знали шта значи страдање, али и шта значи сачувати слободу и свој идентитет.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 3, 2026
Данас Израел и Република Српска стоје једно… pic.twitter.com/knTxuZ7b03
Према његовим ријечима, слобода је света ријеч и за српски и јеврејски народ – право да постоје, чувају свој идентитет и сами одлучују о својој будућности.
Додик је поручио да Република Српска цијени Израел и јеврејски народ и да ће наставити да гради искрено пријатељство и партнерство засновано на узајамном поштовању и повјерењу.
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