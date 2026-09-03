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Дарко Младић заказао конференцију за новинаре

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03.09.2026 20:48

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Дарко Младић, син генерала Ратка Младића
Фото: АТВ

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, одржаће сутра у Београду конференцију за новинаре на којој ће саопштити детаље у вези са посљедњим испраћајем генерала.

Дарко Младић је потврдио Срни да ће сутра у 12.00 часова у Прес-центру Удружења новинара Србије.

Он је додао да ће генерал Младић бити сахрањен у понедјељак, 7. септембра, на Топчидерском гробљу.

Према сазнањима Срне, комеморација генералу Младићу требало би да буде одржана у суботу, 5. септембра, у Дому Војске у Београду у 12.00 часова.

Ковчег са тијелом генерала Младића допремљен је поподне авионом из Хага у Београд, а потом је пребачен на Војномедицинску академију, гдје ће бити обављена обдукција.

Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа.

Хаши Механизам је више пута одбио захтјеве да генерал буде пуштен ради лијечења у Србији.

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Тагови :

Дарко Младић

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

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