Дарко Младић заказао конференцију за новинаре

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, одржаће сутра у Београду конференцију за новинаре на којој ће саопштити детаље у вези са посљедњим испраћајем генерала.
Дарко Младић је потврдио Срни да ће сутра у 12.00 часова у Прес-центру Удружења новинара Србије.
Он је додао да ће генерал Младић бити сахрањен у понедјељак, 7. септембра, на Топчидерском гробљу.
Према сазнањима Срне, комеморација генералу Младићу требало би да буде одржана у суботу, 5. септембра, у Дому Војске у Београду у 12.00 часова.
Ковчег са тијелом генерала Младића допремљен је поподне авионом из Хага у Београд, а потом је пребачен на Војномедицинску академију, гдје ће бити обављена обдукција.
Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа.
Хаши Механизам је више пута одбио захтјеве да генерал буде пуштен ради лијечења у Србији.
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