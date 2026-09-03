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Чека нас ново поскупљење горива?

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03.09.2026 19:39

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Гориво
Фото: ATV

Након неколико дана пада цијене нафте, очекивало се и јефтиније гориво. Умјесто тога, дизел је на свјетском тржишту нагло поскупио, малопродајне цијене готово су изједначене са набавним, па су сада извјесније више цијене и на бензински пумпама.

"Да претпоставимо да данас довезу и да немају залиха раст би могао бити и до 20 фенинга али до тог износа у овом тренутно неће доћи због постојећих залиха и нове уредбе Владе о огран маржи тако да можемо очекивати да ће те цијене постепено расти у наредним данима", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у ПКРС.

Почетком седмице, након америчког напада на Иран, број бродова који пролазе кроз Ормуски мореуз био је готово 50 одсто мањи од десетодневног просјека. Реакција тржишта била је панична, а еуродизел је за само један дан поскупио готово 20 пфенинга по литру.

"Тако да је ситуација доста компликована и непредвидива. Можда ћемо знати више када прођу међуизбори у Америци, зато што ће тада бити потпуно јасно да ли је предсједник Трамп, односно његова странка, добила, остала у позицији у којој има већину и у Сенату и Конгресу. А ако тако не буде – онда ће бити потпуно другачија ситуација и појачана контрола активности које спроводи предсједник Трамп, а које су ратно оријентисане", рекао је Зоран Павловић , економски аналитичар.

Потражња за нафтом се, према подацима ОПЕК-а, опоравља. То ствара додатни притисак на цијене, иако тренутно није главни разлог њиховог раста.

Прогнозе се мијењају готово једнако брзо као и цијене на берзи. Возачи ће нову рачуницу убрзо осјетити на бензинским пумпама.

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Тагови :

гориво

Република Српска

поскупљење

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