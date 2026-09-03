Затворске казне по Инцковом закону резервисане само за Србе

Аутор:Марко Гаврић
Коментари:1
Затворске казне од укупно 6 и по година изречене су против двоје Срба на основу измјена Кривичног закона, Став 145-а, које је прије пет година пред одлазак из БиХ наметнуо Валентин Инцко.
Војину Павловићу је извршење казне затвора одгођено до средине септембра, а Миодраг Малић је запримио упутни акт. Његова одбрана тражи одгоду на издржавање казне затвора.
"Ја могу потврдити само неспорну чињеницу да је мој брањеник Миодраг Малић добио упутни акт да се јави на издржавање казне затвора у КПЗ Источно Сарајево у Војковиће, да ли ће он тражити евентуално одгађање те казне сагласно закону БиХ по извршењу судских санкција које има право или неће то ће бити његова одлука", рекао је Милан Петковић, адвокат Миодрага Малића.
Суд БиХ је крајем прошле године правоснажно осудио Павловића за наводно изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости. Адвокат Павловића, Мирко Благојевић каже да је Павловић већ дужи низ година озбиљно нарушеног здравља.
"Војин Павловић у овом моменту се налази у Београду јер је због својих здравствених проблема које има већ више од 20 година, 4 године уназад је непрекидно на боловању и у веома је лошем стању. Очигледно да ми не можемо бити задовољни, у овом моменту смо пред Уставним судом, изјавио сам апелацију, исцрпљени су сви правни лијекови, да би се дошло и пред Европски суд за људска права, морају се исцрпити сви домаћи правни лијекови", рекао је Мирко Благојевић, адвокат Војина Павловића.
Правосудне институције на нивоу БиХ се понашају као да су сви предмети ратних злочина завршени и да је обављен цјелокупан посао, порука је из Центра за истраживање рата и ратних злочина. Очита аномалија је кажу и политика кажњавања. Људи који су правоснажно осуђени за злочине над Србима у логорима у Посавини осуђени су на по двије године.
"На крају крајева, да ли је еквавилент Кривични закон Инцков може бити убиствима, премлаћивањима и свим страхорама које је неко проживљавао и у логору, неко је изгубио живот, а да постављамо еквивалент између једне фотографије и онога што се дешавало у рату. Један примјер,човјека који се зове Един Сакоч који је правоснажно осуђен у Чапљини за убиство двије српске старице, али он није направио само вербални деликт иако је говорио ево горите четникуше, него је претходно убио двије старице, запалио, тај човјек је добио само 5 година затвора", рекао је Виктор Нуждић, вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
Од шест оптужница по Инцковом закону, двије су правоснажно окончане, против Срба. Остаје пред нама исход суђења Мирославу Краљевићу по истом основу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
54
19
51
19
39
Тренутно на програму