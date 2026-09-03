Више од 500.000 КМ за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске обезбједила је више од 500 000 марака за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама. Ријеч је о пројекту суфинансирања рада предшколских установа, чији су оснивачи изразито неразвијене јединице локалних самоуправа.
Обухваћене су општине Рудо, Берковићи, Шековићи, Кнежево, Лопаре, Језеро и Сребреница.
Тифа Ефендић, једна је од 35 запослених радника у дјечијем обданишту Полетарац у Сребреници. Средства Владе Републике Српске омогућиће каже сигурност у редовним исплатама бруто плата. Сребренички вртић помогнут је са 100.000 марака.
"То није мали износ, велика захвалност Влади Српске", рекла је Тифа Ефендић из ЈУ Дјечије обданиште "Полетарац" Сребреница.
Годишњи расходи за бруто плате у сребреничком вртићу износе између 650.000 до 700.000 марака и ова средства биће утрошена како би дијелом покрила управо те трошкове.
"Ми ово не гледамо само као финансијску помоћ ово је помоћ за све у локалној заједници.. средства која су дозначена представљају 20 одсто од укупно потребних средстава", навео је директор ЈУ Дјечије обданиште "Полетарац" Сребреница Дарко Грујичић.
Општини Берковићи са 31.000 марака суфинансираће рад предшколске установе.
Пројектом суфинансирања и општински буџет Лопара биће растерећен. Годишње се из овог буџета за рад вртића издвоји 600 000 марака.
"Значајно ће помоћи ових 100.000 КМ, јер имамо скроман буџет и наплату прихода", навео је начелник Одјељења за финансије општине Лопаре Миле Бошковић.
Влада Републике Српске реализоваће и пројекат суфинансирања продуженог боравка за дјецу која похађају у приватним предшколским установама, којим је утврђен фиксни износ од 200 марака.
(РТРС)
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