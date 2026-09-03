Logo

Више од 500.000 КМ за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 19:51

Коментари:

0
Вртић, Бањалука
Фото: АТВ

Влада Републике Српске обезбједила је више од 500 000 марака за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама. Ријеч је о пројекту суфинансирања рада предшколских установа, чији су оснивачи изразито неразвијене јединице локалних самоуправа.

Обухваћене су општине Рудо, Берковићи, Шековићи, Кнежево, Лопаре, Језеро и Сребреница.

Тифа Ефендић, једна је од 35 запослених радника у дјечијем обданишту Полетарац у Сребреници. Средства Владе Републике Српске омогућиће каже сигурност у редовним исплатама бруто плата. Сребренички вртић помогнут је са 100.000 марака.

"То није мали износ, велика захвалност Влади Српске", рекла је Тифа Ефендић из ЈУ Дјечије обданиште "Полетарац" Сребреница.

Годишњи расходи за бруто плате у сребреничком вртићу износе између 650.000 до 700.000 марака и ова средства биће утрошена како би дијелом покрила управо те трошкове.

"Ми ово не гледамо само као финансијску помоћ ово је помоћ за све у локалној заједници.. средства која су дозначена представљају 20 одсто од укупно потребних средстава", навео је директор ЈУ Дјечије обданиште "Полетарац" Сребреница Дарко Грујичић.

Општини Берковићи са 31.000 марака суфинансираће рад предшколске установе.

Пројектом суфинансирања и општински буџет Лопара биће растерећен. Годишње се из овог буџета за рад вртића издвоји 600 000 марака.

"Значајно ће помоћи ових 100.000 КМ, јер имамо скроман буџет и наплату прихода", навео је начелник Одјељења за финансије општине Лопаре Миле Бошковић.

Влада Републике Српске реализоваће и пројекат суфинансирања продуженог боравка за дјецу која похађају у приватним предшколским установама, којим је утврђен фиксни износ од 200 марака.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вртић

Влада Републике Српске

финансијска подршка

предшколске и школске установе

Коментари (0)

Више из рубрике

Гориво

Република Српска

Чека нас ново поскупљење горива?

43 мин

0
Камионџије из региона

Република Српска

На западу ништа ново - једанаест дана до потпуне блокаде граница

47 мин

0
Избори

Република Српска

Сутра почиње предизборна кампања

54 мин

0
Тужилаштво БиХ

Република Српска

Затворске казне по Инцковом закону резервисане само за Србе

1 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

"Adria Sports Conference" у знаку хуманости: За Рељу и Софију прикупљено 10.000 КМ

20

09

ЕУ мијења правила за пакете из онлајн трговине, стиже и нова накнада

19

54

У Приједору одржан 5. Међународни сајам "ЕКСПО Приједор 2026"

19

51

Више од 500.000 КМ за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама

19

39

Чека нас ново поскупљење горива?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима