На западу ништа ново - једанаест дана до потпуне блокаде граница

Аутор:Весна Азић
Коментари:0
Jeданаест дана дијели нас до блокаде граница са Европском унијом. Камиони стају 14. септембра. Превозници из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније одлуку су једногласно потврдили. Блокада, кажу, траје док рјешење не добију.
,,Ништа не може бити херметички затворено. Ми морамо пустити лијекове, стратешки важне робе, све оно што је нужно. Али, суштински је то заиста озбиљно затварање границе’', рекао је Неђо Мандић, предсједник Пословног удружења „Међународни транспорт“ из Србије
Брисел једино рјешење види у визи Д, односно дугорочној националној визи. Такву визу издаје једна држава, а међународни возач не ради у једној. Данас је у Хрватској, сутра у Словенији, прекосутра у Аустрији или Њемачкој. Понуђено је, кажу, нешто за шта се унапријед зна да њихов посао не рјешава.
,,Нама треба виза која нам омогућава да радимо по читавој Европи.Та прича ријешићемо то преко виза је само губљење времена’’, рекао је Неђо Мандић, предсједник Пословног удружења „Међународни транспорт“ из Србије.
ЕУ прича своју причу. Свјесни су проблема возача камиона, али шенгенска правила неће мењати, порука је ЕК. У преводу... то вам је што вам је. Ништа више, могло би се рећи, а ни боље, нису се дрзнуле ни ангажовале ни бх. Институције.
,,Министри не штите нас привреднике, наше возаче, слободно их хапсе, малтретирају. Ја нисам видио ни једну једину изјаву министра било ког након овог случаја након ситуације са несретним возачем у Аустрији’’, каже Никола Брковић, члан Управе Конзорцијума „Логистика БиХ“.
,,Не 99%, него 100% су криве институције БиХ или надлежни министри који су били на том мјесту 4 мандата. Апсолутно ништа није урађено по том питању’’, рекао је Никола Грбић, предсједник Удружења превозника за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске.
Ресорни министар за то вријеме био је и у камиону и на протесту. Говорио је да састанци не могу замијенити сат времена у кабини, па је проблем гледао и из кабине. Формирао је радну групу. Рјешење је тражио и на протесту. Стао је пред Делегацију Европске уније раме уз раме са превозницима. Подржава захтјев да се ријеши проблем који је његов ресор требало да гура према рјешењу. Тако је министар, умјесто са одговором пред превознике, са превозницима изашао по одговор. Све позиције, дакле, испробане. Само рјешење још није пронађено. Ваљда је лакше снимати се, објављивати то на друштвене мреже, по који пут сјести и у камионску кабину, провозати се, него одговорити на упит. Јер, до реализације овог прилога, одговор на питање шта је Министарство конкретно урадило и како гледа на блокаду 14. септембра одговор добили нисмо. У радној групи сједила је и Спољнотрговинска комора БиХ. Само, према ономе што кажу из Коморе, радило се више о групи на папиру него о механизму који је могао донијети одлуку.
,,Радна група, сви чланови Радне групе заједно раде и налазе рјешење Овђе има само одбијање приједлога од представника из држава Западног Балкана. То ме поприлично депримира, нисам навикао на тако нешто када је у питању ЕК’’, рекао је Зијад Синановић, директор Сектора за транспорт и комуникације Спољнотрговинске коморе БиХ.
Колико блокада може да кошта, регион је већ видио у јануару. Блокирано је око 93 одсто извоза. Процијењена штета - око 92 милиона евра дневно. Транспортни сектор окупља десетине хиљада радника, а највећи дио наше робе, прецизније 77% извоза иде управо према европском тржишту. Превозници су датум одредили. Четири земље наступају заједно. Послије 14. септембра возачи неће бројати дане које су провели у Шенгену. Ми ћемо бројати камионе на границама – и штету.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч4
Република Српска
5 ч4
Најновије
Најчитаније
22
50
22
45
22
25
22
15
22
06
Тренутно на програму