Шикли: Морамо прећи са пријатељства на инвестиције, Израел има много да понуди

Аутор:АТВ редакција
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Израелски министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихај Шикли рекао је вечерас на свечаности поводом оснивања израелске Привредне коморе у Српској да се мора прећи са пријатељства на инвестиције и да Израел има много тога да понуди.
Шикли је у обраћању на свечаности у Бањалуци рекао да је ово јединствен тренутак за њега, прилично узбудљив, након процеса од двије и по године који није био тако лак, да се направи овај пробој и да буде први министар Израела који је формално дочекан у Републици Српској.
"Заиста је велика част бити овдје у Бањалуци, и желио бих да захвалим Влади Републике Српске што нас је угостила са таквим поштовањем и гостољубивошћу. И што је још важније, хвала вам на пријатељству и солидарности коју сте показали према Држави Израел и јеврејском народу", истакао је Шикли.
Он је указао на принцип који гласи да се Израел сјећа својих пријатеља.
"Сјећамо се ко је стајао и стоји уз нас. Сјећамо се ко је изразио солидарност са Израелом након страшног масакра 7. октобра и снажног геста када је Палата Републике овде у Бањалуци била освијетљена бојама израелске заставе", нагласио је Шикли.
Република Српска
Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи
Он је рекао да ови гестови нису узимани здраво за готово, истичући да се право пријатељство мјери када су околности тешке и да управо тада солидарност има право значење.
"Имали смо и заједничку трагедију са којом смо се суочили у Другом свјетском рату недалеко одавде, у Јасеновцу и другим мјестима, и тога се, такође, сјећамо", истакао је Шикли.
Он је нагласио да Израел и Република Српска годинама развијају односе засноване на међусобном поштовању, историјском разумијевању и истинској доброј вољи, али је изразио увјерење да сљедеће поглавље овог односа мора бити све практичније.
"Мора се радити о томе шта можемо заједно да градимо, јер пријатељство између влада треба да створи могућности за компаније. Заједничке вриједности и политичка добра воља треба да воде ка економској сарадњи, а снажни односи између наших народа треба да воде ка партнерству између предузетника, инвеститора, универзитета, истраживача и младих људи", рекао је Шикли.
Бања Лука
У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела
Шикли је истакао да се мора прећи са пријатељства на инвестиције и да Израел има много тога да понуди.
"Ми смо земља позната по иновацијама, технологији, предузетништву. Развили смо рјешења у областима као што су пољопривреда, водоснабдијевање, енергија, сајбер безбједност, здравствена заштита и напредне технологије", навео је Шикли.
Он је указао да, истовремено, Република Српска има своје важне снаге - талентоване људе, индустријске капацитете, пољопривреду, енергетику, туризам, као и бескрајан потенцијал.
"Стога постоји природна прилика за сарадњу. Израелске компаније могу донијети технологију, капитал, иновације и стручност. Компаније овдје могу донијети локално знање, производне капацитете, таленте и приступ тржиштима. А када се ове снаге сретну, можемо створити нешто много веће него што би било која страна могла створити сама", истакао је Шикли.
Он је додао да ова комора не смије бити само церемонијална, већ мора да функционише.
"Мора постати стална адреса за израелске компаније које траже могућности у Републици Српској и ширем региону, као и за фирме које желе да уђу на израелско тржиште, пронађу израелске партнере и добију приступ израелској технологији и стручности", рекао је Шикли.
Шикли је охрабрио израелске компаније, инвеститоре и релевантне институције да озбиљно размотре могућности које ова комора може да створи, додајући да ово мора да буде двосмјерна улица.
Он је нагласио да је Израел одлучан да ојача своје односе са пријатељима, са онима који дијеле њихове вриједности и спремни су да заједно граде будућност, као и да верује да пријатељство треба да произведе стварне резултате.
"Ви сте, господине /предсједниче Милораде/ Додик и цјелокупно руководство Републике Српске истински пријатељи Израела и јеврејског народа. А сада имамо привилегију да ово подигнемо на виши ниво и да наше пријатељство претворимо у акцију", истакао је Шикли.
Свечаности су, осим Додика, присуствовали и предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, амбасадор Израела у БиХ Галит Пелег, министри у Влади Српске, привредници и остали гости, преноси Срна.
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