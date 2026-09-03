Хорор: Четворо људи погинуло у украјинском нападу на екипу хитне помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Четворо људи, међу којима су и два радника хитне помоћи, погинуло је у граду Шебекину у Белгородској области Русије услијед украјинског напада беспилотном летјелицом, саопштио је вршилац дужности губернатора Александар Шувајев.
"Услијед напада украјинских оружаних снага погинули су љекар, болничар хитне помоћи и брачни пар", написао је Шувајев на друштвеној мрежи "Макс".
Он је додао да су још три мушкарца, међу којима је и возач хитне помоћи, задобила ране од гелера, преноси Срна.
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