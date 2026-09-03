Logo

Хорор: Четворо људи погинуло у украјинском нападу на екипу хитне помоћи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 21:57

Коментари:

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Четворо људи, међу којима су и два радника хитне помоћи, погинуло је у граду Шебекину у Белгородској области Русије услијед украјинског напада беспилотном летјелицом, саопштио је вршилац дужности губернатора Александар Шувајев.

"Услијед напада украјинских оружаних снага погинули су љекар, болничар хитне помоћи и брачни пар", написао је Шувајев на друштвеној мрежи "Макс".

Он је додао да су још три мушкарца, међу којима је и возач хитне помоћи, задобила ране од гелера, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дрон

Украјина

Белгород

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату

Свијет

Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату

5 ч

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете

Свијет

У Румунији 58 особа заражених вирусом Западног Нила, троје умрло

6 ч

0
паста за зубе

Свијет

Чак 11 људи осуђено на смрт! Крили дрогу у тубама пасти за зубе

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Венс о Ирану: Све могућности су у оптицају

22

45

Нетанјаху открио шта је главни приоритет Израела

22

25

Цвијановић: Отварање простора за инвестиције најбољи пут ка јачању пријатељских односа са Израелом

22

15

Лазар Ристовски оженио 39 година млађу Аницу

22

06

Умрла дјевојка (22) која је тешко повријеђена у судару у Витезу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима