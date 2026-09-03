Цвијановић: Отварање простора за инвестиције најбољи пут ка јачању пријатељских односа са Израелом

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан корака у јачању економских и привредних веза Израела и Републике Српске.
"Нове прилике за сарадњу, повезивање привредника и отварање простора за инвестиције најбољи су пут ка даљем јачању наших пријатељских односа", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Она је истакла да је Република Српска отворена за сарадњу са партнерима из цијелог свијета.
Вечерас сам у Бањалуци присуствовала отварању Канцеларије Привредне коморе Државе Израел, важног корака у јачању економских и привредних веза Израела и Републике Српске.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 3, 2026
Нове прилике за сарадњу, повезивање привредника и отварање простора за инвестиције најбољи су пут ка даљем… pic.twitter.com/pBnkdqHKHy
"Посебно радује свака иницијатива која доноси нове пословне прилике и доприноси развоју наше привреде", навела је Цвијановићева која је присуствовала отварању Канцеларије Привредне коморе Израела заједно са другим највишим званичницима Републике Српске и израелском делегацијом.
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