Logo

Цвијановић: Отварање простора за инвестиције најбољи пут ка јачању пријатељских односа са Израелом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 22:25

Коментари:

0
Цвијановић, Минић, Каран свечани пријем
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да је отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан корака у јачању економских и привредних веза Израела и Републике Српске.

"Нове прилике за сарадњу, повезивање привредника и отварање простора за инвестиције најбољи су пут ка даљем јачању наших пријатељских односа", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Она је истакла да је Република Српска отворена за сарадњу са партнерима из цијелог свијета.

"Посебно радује свака иницијатива која доноси нове пословне прилике и доприноси развоју наше привреде", навела је Цвијановићева која је присуствовала отварању Канцеларије Привредне коморе Израела заједно са другим највишим званичницима Републике Српске и израелском делегацијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Израел

Привредна комора

Сарадња

Коментари (0)

Више из рубрике

Камионџије из региона

БиХ

На западу ништа ново - једанаест дана до потпуне блокаде граница

4 ч

0
Страница за пријаве

БиХ

"Хистерија" из ФБиХ не јењава

4 ч

1
Одржана редовна сједница Предсједништва БиХ

БиХ

Одржана сједница Предсједништва БиХ: Отвара се нови конзулат

6 ч

1
У трци за српског члана Предсједништва три кандидата

БиХ

У трци за српског члана Предсједништва три кандидата

11 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Венс о Ирану: Све могућности су у оптицају

22

45

Нетанјаху открио шта је главни приоритет Израела

22

25

Цвијановић: Отварање простора за инвестиције најбољи пут ка јачању пријатељских односа са Израелом

22

15

Лазар Ристовски оженио 39 година млађу Аницу

22

06

Умрла дјевојка (22) која је тешко повријеђена у судару у Витезу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима