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Одржана сједница Предсједништва БиХ: Отвара се нови конзулат

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03.09.2026 17:32

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Одржана редовна сједница Предсједништва БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједништво БиХ одржало је 31. редовну сједницу на којој су донесене сљедеће одлуке:

Предсједништво Босне и Херцеговине сагласно је да се отвори Генерални конзулат Босне и Херцеговине у Републици Хрватској, у Сплиту, са конзуларним подручјем које обухвата Задарску, Шибенско-книнску, Сплитско-далматинску и Дубровачко-неретванску жупанију.

Предсједништво БиХ донијело је Одлуку о приступању Босне и Херцеговине Хашкој конвенцији о избору суда из 2005. године.

Предсједништво БиХ донијело је Одлуку о измјени Одлуке о прихватању споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Бугарске о сарадњи у случају катастрофа.

Предсједништво БиХ донијело је одлуке о давању одобрења за закључивање и одређивању потписника:

Техничког споразума између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и француске државе, Министарства саобраћаја Републике Француске и Генералне дирекције за цивилно ваздухопловство о сарадњи у области цивилног ваздухопловства;

Меморандума о разумијевању о сарадњи у области туризма између Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине и „Катар туризма“ Државе Катар;

Заједничке декларације о намјери о успостављању институционалног партнерства за подршку регионалном економском развоју и јачању капацитета Агенције за унапређење страних улагања у Босни и Херцеговини (ФИПА), између Савезног министарства за привреду и енергију Савезне Републике Њемачке, с једне стране, и Агенције за унапређење страних улагања у Босни и Херцеговини (ФИПА), с друге стране.

Предсједништво БиХ донијело је одлуке о ратификацији:

Оквирне конвенције Савјета Европе о вјештачкој интелигенцији и људским правима, демократији и владавини права;

Заједничког протокола о примјени Бечке конвенције и Париске конвенције, израђеног у Бечу 21. септембра 1988. године;

Додатног протокола 7 о рјешавању спорова уз Споразум о измјени и приступању Средњоевропском споразуму о слободној трговини;

Одлуке Заједничког одбора Средњоевропског споразума о слободној трговини број 2/2024 о олакшавању електронске трговине;

Додатног протокола уз Конвенцију о уговору за међународни друмски превоз терета (ЦМР) о електронском товарном листу;

Протокола о уклањању незаконите трговине дуванским производима, усвојеног консензусом 12. новембра 2012. године на петој сједници Конференције страна потписница Оквирне конвенције Свјетске здравствене организације о контроли дувана;

Конвенције Савјета Европе о заштити адвокатске професије;

Споразума о економској сарадњи између Босне и Херцеговине и Републике Кореје;

Конвенције Савјета Европе против трговине људским органима;

Другог додатног протокола уз Конвенцију о компјутерском криминалу о унапријеђеној сарадњи и откривању електронских доказа;

пет конвенција и Протокола Међународне организације рада:

1. Ц170 – Конвенције о хемикалијама из 1990. године (број 170);

2. Ц167 – Конвенције о безбједности и здрављу у грађевинарству из 1988. године (број 167);

3. Ц160 – Конвенције о статистици рада из 1985. године (број 160);

4. Ц152 – Конвенције о заштити и здрављу на раду (лучки радници) из 1979. године (број 152);

5. Ц130 – Конвенције о медицинској њези и накнадама у случају болести из 1969. године (број 130);

6. П155 – Протокола из 2002. године уз Конвенцију о заштити и здрављу на раду из 1981. године.

Предсједништво БиХ донијело је и Одлуку о отказивању Конвенције Међународне организације рада о незапослености из 1919. године, број 2.

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Тагови :

Предсједништво БиХ

Жељка Цвијановић

Денис Бећировић

Жељко Комшић

сједница

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