У трци за српског члана Предсједништва три кандидата

Аутор:АТВ редакција
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Гласачи у Републици Српској ће на предстојећим општим изборима српског члана Предсједништва БиХ моћи да бирају између три кандидата које нуде СНСД, СДС и Листа за правду и ред.
Актуелни члан Предсједништва Жељка Цвијановић кандидат је СНСД-а за наредни четворогодишњи мандатни период, кандидат СДС-а је Маринко Божовић, а Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
БиХ
Сутра почиње изборна кампања за опште изборе
Из Федерације БиХ /ФБиХ/ бирају се хрватски и бошњачки чланови Предсједништва БиХ.
За хрватског члана Предсједништва ХДЗ БиХ кандидовао је Даријану Филиповић, ДФ Славена Ковачевића, док је Зденко Лучић независни кандидат.
Бошњачки члан Предсједништва БиХ ове ће године бити биран између четири кандидата, од којих су тројица лидери странке.
Кандидат СББ-а је лидер те странке Фахрудин Радончић, СДА је кандидовао предсједника партије Бакира Изетбеговића, СБиХ Семира Ефендића, који је на челу те странке, док је у име политичког савеза "Уједињени за државу БиХ", који окупља 14 политичких странака, кандидат одлазећи бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић.
Република Српска
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На Општим изборима бирају се чланови Предсједништва БиХ, предсједник и потпредсједници Републике Српске, посланици за Народну скупштину Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, посланици у Представничком дому Парламента ФБиХ, те посланици у скупштинама 10 федералних кантона.
(Срна)
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