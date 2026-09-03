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У трци за српског члана Предсједништва три кандидата

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03.09.2026 12:33

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У трци за српског члана Предсједништва три кандидата

Гласачи у Републици Српској ће на предстојећим општим изборима српског члана Предсједништва БиХ моћи да бирају између три кандидата које нуде СНСД, СДС и Листа за правду и ред.

Актуелни члан Предсједништва Жељка Цвијановић кандидат је СНСД-а за наредни четворогодишњи мандатни период, кандидат СДС-а је Маринко Божовић, а Листе за правду и ред Небојша Вукановић.

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

Сутра почиње изборна кампања за опште изборе

Из Федерације БиХ /ФБиХ/ бирају се хрватски и бошњачки чланови Предсједништва БиХ.

За хрватског члана Предсједништва ХДЗ БиХ кандидовао је Даријану Филиповић, ДФ Славена Ковачевића, док је Зденко Лучић независни кандидат.

Бошњачки члан Предсједништва БиХ ове ће године бити биран између четири кандидата, од којих су тројица лидери странке.

Кандидат СББ-а је лидер те странке Фахрудин Радончић, СДА је кандидовао предсједника партије Бакира Изетбеговића, СБиХ Семира Ефендића, који је на челу те странке, док је у име политичког савеза "Уједињени за државу БиХ", који окупља 14 политичких странака, кандидат одлазећи бошњачки члан Предсједништва Денис Бећировић.

Слободан Жупљанин

Република Српска

Жупљанин: Напад у Вогошћи је само наставак дугогодишњег етничког чишћења Срба у ФБиХ

На Општим изборима бирају се чланови Предсједништва БиХ, предсједник и потпредсједници Републике Српске, посланици за Народну скупштину Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, посланици у Представничком дому Парламента ФБиХ, те посланици у скупштинама 10 федералних кантона.

(Срна)

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Тагови :

Предсједништво БиХ

избори

гласање

Коментари (1)

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