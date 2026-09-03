Logo

Стиже још јачи Ел Нињо: Наредна година ће бити натоплија година икада

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 13:25

Коментари:

0
Стиже још јачи Ел Нињо: Наредна година ће бити натоплија година икада
Фото: Envato/aowsakornprapat

Временски феномен Ел Нињо могао би додатно ојачати током 2027. године, што би повећало ризик од екстремних временских прилика широм свијета, упозорила је Свјетска метеоролошка организација (WMO).

Према процјенама, Ел Нињо би могао достићи интензитет какав није забиљежен најмање 1.000 година, а додатна топлота коју овај феномен доноси могла би се надовезати на глобално загријавање.

Ротација-илустрација

Хроника

Нападачи на Србе у Вогошћи пуштени на слободу

Та комбинација могла би довести до нових температурних рекорда, па постоји могућност да 2027. година буде најтоплија година икада забиљежена, наводи „Гардијан“.

Ел Нињо доноси суше, поплаве и пожаре

Посљедице појачаног Ел Ниња већ се осјећају у појединим дијеловима свијета, а очекује се да би његов утицај могао бити још израженији.

Међу могућим посљедицама су:

  • повећан ризик од шумских пожара у Аустралији;
  • интензивније поплаве у Јужној Америци;
  • суше у појединим дијеловима свијета;
  • слабљење монсунских киша у Индији;
  • погоршање услова за пољопривреду;
  • додатни ризици за снабдијевање храном.

Ел Нињо је већ повезан са погоршањем шумских пожара у Индонезији и слабљењем важних монсунских падавина у Индији.

Климатска криза додатно појачава ризике

Свјетска метеоролошка организација упозорава да се природни утицаји Ел Ниња дешавају у условима већ израженог глобалног загријавања.

Улица Светозара Марковића Нова Варош

Бања Лука

Улица у близини школе без тротоара: Родитељи забринути за безбједност дјеце и ученика

Климатска криза, повезана са емисијама из употребе фосилних горива, већ доприноси интензивнијим екстремним временским приликама.

Према наводима „Гардијана“, овогодишњи топлотни талас који је погодио Европу доведен је у везу са најмање 35.000 смртних случајева.

Најјачи Ел Нињо у посљедњих 1.000 година?

Анализе података из корала, годова дрвећа и историјских докумената указују да ниједан Ел Нињо у посљедњем миленијуму није достигао ниво интензитета какав се сада прогнозира.

Додатну забринутост изазивају истраживања која показују да би глобално загријавање могло појачавати циклусе Ел Ниња.

То би, како се наводи, могло створити зачарани круг у којем глобално загријавање доприноси снажнијем Ел Нињу, док јачи Ел Нињо додатно погоршава посљедице климатске кризе.

Полиција Шпанија

Свијет

Држављанин Србије тешко повријеђен: На њега налетјело возило којим је управљала старица (84)

WMO: Немамо времена за губљење

Генерална секретарка WMO Селест Сауло упозорила је да Ел Нињо има потенцијал да нанесе озбиљне посљедице за заједнице и економије широм свијета.

Она је навела да су суше и поплаве већ изазвале значајне поремећаје и разарања, те да би се њихов интензитет могао повећавати са јачањем Ел Ниња.

Сауло је истакла и значај националних метеоролошких и хидролошких служби у благовременом упозоравању становништва.

„Немамо времена за губљење“, поручила је она.

Шта је Ел Нињо?

Ел Нињо је периодично загријавање површинских вода у источном дијелу Тихог океана. Јавља се у интервалима од двије до седам година и обично траје до 12 мјесеци.

Овај климатски феномен може утицати на временске прилике широм планете, изазивајући:

  • обилне падавине;
  • суше;
  • топлотне таласе;
  • шумске пожаре;
  • промјене у пољопривредним приносима;
  • проблеме са снабдијевањем храном.
Полиција РС

Градови и општине

"Заштитимо дјецу у саобраћају": Едукативно дружење са основцима у Добоју

Овогодишњи Ел Нињо већ је утицао на приносе у тропским подручјима и допринио проблемима са снабдијевањем храном у дијеловима Централне Америке.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ел Нињо

Временска прогноза

метеоролози

Коментари (0)

Прочитајте више

мигранти затечени у покушају илегалног преласка границе у Градишци

Хроника

Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

4 ч

1
Угашен пожар у пилани Рашевић код Бијељине, ватрогасци и даље на терену.

Градови и општине

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

4 ч

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Здравље

Колико корака дневно је довољно направити за здравији живот?

4 ч

0
Бањалука домаћин Свесрпског фудбалског купа

Фудбал

Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената

4 ч

0

Више из рубрике

Беба

Друштво

Српска богатија за 28 беба, ево гдје је било најрадосније

8 ч

0
vrućina sunce toplota

Друштво

Суши и врућинама се ставља тачка: Погледајте какав нас преокрет чека у Српској

8 ч

0
Славимо Светог Тадеја: Ово урадите за добробит породице

Друштво

Славимо Светог Тадеја: Ово урадите за добробит породице

9 ч

0
Теслић у борби са шумским пожарима, шири се густ дим, екипе на терену

Друштво

Теслић у борби са шумским пожарима, шири се густ дим, екипе на терену

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

16

10

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

16

09

Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

16

06

„Нема шансе!“ Вјеренику забранила ГТА 6 због виртуелне романсе

15

57

Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима