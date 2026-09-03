Стиже још јачи Ел Нињо: Наредна година ће бити натоплија година икада

Аутор:АТВ редакција
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Временски феномен Ел Нињо могао би додатно ојачати током 2027. године, што би повећало ризик од екстремних временских прилика широм свијета, упозорила је Свјетска метеоролошка организација (WMO).
Према процјенама, Ел Нињо би могао достићи интензитет какав није забиљежен најмање 1.000 година, а додатна топлота коју овај феномен доноси могла би се надовезати на глобално загријавање.
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Та комбинација могла би довести до нових температурних рекорда, па постоји могућност да 2027. година буде најтоплија година икада забиљежена, наводи „Гардијан“.
Посљедице појачаног Ел Ниња већ се осјећају у појединим дијеловима свијета, а очекује се да би његов утицај могао бити још израженији.
Међу могућим посљедицама су:
Ел Нињо је већ повезан са погоршањем шумских пожара у Индонезији и слабљењем важних монсунских падавина у Индији.
Свјетска метеоролошка организација упозорава да се природни утицаји Ел Ниња дешавају у условима већ израженог глобалног загријавања.
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Климатска криза, повезана са емисијама из употребе фосилних горива, већ доприноси интензивнијим екстремним временским приликама.
Према наводима „Гардијана“, овогодишњи топлотни талас који је погодио Европу доведен је у везу са најмање 35.000 смртних случајева.
Анализе података из корала, годова дрвећа и историјских докумената указују да ниједан Ел Нињо у посљедњем миленијуму није достигао ниво интензитета какав се сада прогнозира.
Додатну забринутост изазивају истраживања која показују да би глобално загријавање могло појачавати циклусе Ел Ниња.
То би, како се наводи, могло створити зачарани круг у којем глобално загријавање доприноси снажнијем Ел Нињу, док јачи Ел Нињо додатно погоршава посљедице климатске кризе.
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Генерална секретарка WMO Селест Сауло упозорила је да Ел Нињо има потенцијал да нанесе озбиљне посљедице за заједнице и економије широм свијета.
Она је навела да су суше и поплаве већ изазвале значајне поремећаје и разарања, те да би се њихов интензитет могао повећавати са јачањем Ел Ниња.
Сауло је истакла и значај националних метеоролошких и хидролошких служби у благовременом упозоравању становништва.
„Немамо времена за губљење“, поручила је она.
Ел Нињо је периодично загријавање површинских вода у источном дијелу Тихог океана. Јавља се у интервалима од двије до седам година и обично траје до 12 мјесеци.
Овај климатски феномен може утицати на временске прилике широм планете, изазивајући:
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Овогодишњи Ел Нињо већ је утицао на приносе у тропским подручјима и допринио проблемима са снабдијевањем храном у дијеловима Централне Америке.
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