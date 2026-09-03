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Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената

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03.09.2026 11:47

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Бањалука домаћин Свесрпског фудбалског купа
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Бањалука ће овог викенда бити домаћин трећег по реду Свесрпског купа у фудбалу, који ће окупити 36 екипа и око 500 дјеце из Републике Српске, Србије, региона и дијаспоре.

Поред тимова из региона, на турниру учествују и екипе из Румуније, Аустрије, Њемачке и других европских земаља.

Главни циљ манифестације је спајање најмлађих, стварање нових пријатељстава и његовање традиционалних вредности.

Свесрпски куп, Бањалука

Након претходних турнира одржаних на Палићу и у Новом Саду, треће издање купа стиже у Бањалуку.

Свечано отварање и програм

Свечани програм почиње у петак, 4. септембра:

17.00 -Окупљање тимова код Народног позоришта Републике Српске.

19.30 -Свечани дефиле учесника од Народног позоришта до Платоа код Храма Христа Спаситеља.

20.00-Званично отварање манифестације на платоу код Храма Христа Спаситеља.

Присутнима ће се обратити председник УО Свесрпског купа Срђан Кевац и потпредседник УО Александар Ђедовац. У забавном делу програма наступиће КУД "Чајавец", аниматори из Новог Сада, као и познати јутјубери Ђота Freestyle (Никола Милошевић) и Стефан Брацо Гајић.

Такмичарски дио

Утакмице се играју на теренима ФК „Жељезничар Спорт Тим“ за генерације 2015. (систем 8+1) и 2017. (систем 6+1):

Субота, од 08.00-Почетак такмичарског дела и групна фаза.

Недеља-Полуфинални и финални мечеви, након чега следи свечана додела медаља.

Пројекат су подржали Кабинет председника Републике Српске, Фонд за избјегличка, расељена лица и сарадњу са Србима у региону Владе Војводине, као и Алтернативна телевизија (АТВ) као медијски покровитељ и суорганизатор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свесрпски куп у фудбалу

Фудбал

Бања Лука

Дјеца

спорт

Република Српска

Алтернативна телевизија

АТВ

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