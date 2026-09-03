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Нападачи на Србе у Вогошћи пуштени на слободу

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03.09.2026 13:10

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Прошле седмице у ноћи са уторка на сриједу у два сата иза поноћи у Вогошћи је нападнут Србин А. Ш. (92) и крвнички претучен, а касније је добио и мождани удар. На његовог сина Б. Ш. (68) је након напада појурио за провалницима, а у том тренутку су нападачи пуцали на њега.

Из МУП-а КС су за АТВ рекли да су осумњичени за овај напад пуштени на слободу.

"По налогу дежурног тужиоца Тужилаштва КС, а након криминалистичке обраде у МУП-у КС, осумњичени за покушај разбојништва су пуштени, будући да није било законског основа за даље задржавање. Након што МУП КС достави Извјештај о почињеном кривичном дјелу, Тужилаштво КС ће одлучити о даљим радњама у предмету." речено је из ове установе за АТВ.

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Тагови :

Вогошћа

напад на Србе

Тужилаштво Кантона Сарајево

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