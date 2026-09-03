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Због напада на Србе у Дубровнику младићи завршили иза решетака: Разбили аутомобил, па их претукли

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03.09.2026 14:07

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Дубровачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над шесторицом младића старости од 20 до 27 година које сумњичи да су крајем августа у Лападу маскирани напали држављане Србије, разбили им аутомобил палицама и претукли их.

Полиција их терети за насилничко понашање, наношење тјелесних повреда и оштећење туђе ствари, а цијели напад оквалификован је као злочин из мржње по националној основи. Свим осумњиченицима судија истраге Жупанијског суда у Дубровнику одредио је истражни затвор.

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Маскирани разбијали ауто палицама и млатили путнике

Напад се догодио у раним јутарњим сатима 22. августа. Група маскираних младића пришла је паркираном аутомобилу са регистарским ознакама Зрењанина и по њему почела дивљачки ударати телескопским палицама.

Након што су разбили стакла и оштетили возило, кроз настале отворе наставили су палицама млатити људе који су сједили унутра. У нападу су лакше повријеђени 30-годишњи возач и сувозач, обоје држављани Србије, док је двоје путника са задњег сједишта прошло без повреда.

Дио нападача побјегао у иностранство

Дубровачка полиција објавила је да је убрзо открила идентитет свих нападача, иако је дио њих након инцидента побјегао из Хрватске.

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Ипак, сви су лоцирани и ухапшени током протекле двије седмице. Након испитивања предани су притворском надзорнику, а потом им је одређен истражни затвор.

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Тагови :

Хрватска

Дубровник

напад на Србе

Притвор

хапшење

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