Због напада на Србе у Дубровнику младићи завршили иза решетака: Разбили аутомобил, па их претукли

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дубровачка полиција довршила је криминалистичко истраживање над шесторицом младића старости од 20 до 27 година које сумњичи да су крајем августа у Лападу маскирани напали држављане Србије, разбили им аутомобил палицама и претукли их.
Полиција их терети за насилничко понашање, наношење тјелесних повреда и оштећење туђе ствари, а цијели напад оквалификован је као злочин из мржње по националној основи. Свим осумњиченицима судија истраге Жупанијског суда у Дубровнику одредио је истражни затвор.
Градови и општине
До манастира "Свети Јован Кронштатски" сада се стиже асфалтом
Напад се догодио у раним јутарњим сатима 22. августа. Група маскираних младића пришла је паркираном аутомобилу са регистарским ознакама Зрењанина и по њему почела дивљачки ударати телескопским палицама.
Након што су разбили стакла и оштетили возило, кроз настале отворе наставили су палицама млатити људе који су сједили унутра. У нападу су лакше повријеђени 30-годишњи возач и сувозач, обоје држављани Србије, док је двоје путника са задњег сједишта прошло без повреда.
Дубровачка полиција објавила је да је убрзо открила идентитет свих нападача, иако је дио њих након инцидента побјегао из Хрватске.
Друштво
Одгођен почетак наставе због високих температура: Ученици ће у клупе 14. септембра
Ипак, сви су лоцирани и ухапшени током протекле двије седмице. Након испитивања предани су притворском надзорнику, а потом им је одређен истражни затвор.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
9 ч0
Регион
23 ч0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
38
16
25
16
10
16
09
16
06
Тренутно на програму