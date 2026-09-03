Одгођен почетак наставе због високих температура: Ученици ће у клупе 14. септембра

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Влада ХНК-а данас је, на приједлог Министарства образовања, науке, културе и спорта ХНК, донијела одлуку о одгађању почетка наставе у основним и средњим школама за школску 2026/2027. годину.
Умјесто раније планираног термина, наставни процес у свим основним и средњим школама на подручју овог кантона почеће у понедјељак, 14. септембра 2026. године.
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Како је саопштено из Владе ХНК, одлука је донесена због тренутних временских прилика, односно изразито високих температура зрака које се биљеже на подручју Херцеговине.
У образложењу одлуке наведено је да такви временски услови могу неповољно утицати на здравствено стање, сигурност и психофизичке способности ученика и запослених у васпитно-образовним установама, што би у коначници могло отежати квалитетно и несметано одвијање наставног процеса.
Високе температуре представљају посебан проблем за школе које немају адекватне системе хлађења, због чега боравак ученика и наставног особља у учионицама током најтоплијег дијела дана може бити додатно отежан.
Управо су неповољни временски услови посљедњих година све чешће један од разлога због којих се почетак наставе помјера. Слична одлука донесена је и 2024. године, када је почетак наставе у ХНК-у одгођен за седмицу дана због изузетно високих температура које су се очекивале и почетком септембра.
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Одгађање почетка школске године није новост ни када је ријеч о 2025. години. Тада је Влада ХНК такође помјерила почетак наставе, па су ученици у основним и средњим школама наставу почели 8. септембра.
Осим високих температура, као један од разлога тада су наведени и инфраструктурни радови у појединим школама. Захтјев за одгађање почетка наставе упутили су активи управника и директора основних и средњих школа.
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