Logo

Дом здравља у Српској нуди плату од 5.000 КМ и стан љекару специјалисти

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 14:48

Коментари:

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.
Фото: pexels/Tessy Agbonome

Дом здравља Љубиње спреман је да понуди плату од 5.000 КМ и стан љекару специјалисти који се одлучи да живи и ради у овој општини, како би био ријешен проблем недостатка љекара у овој локалној заједници, изјавила је в. д. директора ове здравствене установе Исидора Лугоња.

Она је навела да се проблем недостатка кадра тренутно рјешавају ангажовањем љекара из пензије и два љекара из Болнице Требиње, након што је 17. августа отказ дала докторица која је радила сама више од годину дана.

Главобоља

Здравље

Да ли тихи мождани удари могу изазвати деменцију? Ево како настаје болест

"Проблем недостатка љекара ријешен је на тај начин до 4. октобра", рекла је Лугоња.

Она је навела да су из Министарства здравља, којем се обратила, рекли да ће проблем бити ријешен привремено бар до Нове године, те да се договори са неким регионалним центром да уступи љекара Дому здравља у Љубињу, а да ће од јануара бити уведено системско рјешење.

Лугоња сматра да би једно од системских рјешења могли да буде да се законски уведе да након завршетка факултета љекар најмање двије године ради у примарној здравственој заштити и тек онда добије специјализацију.

"Тако би се ријешило питање домова здравља у малим локалним заједницама", рекла је Лугоња.

Она је истакла да Дом здравља нуди веома добре услове и да је било заинтересованих љекара за долазак у Љубиње.

"Дајемо највеће коефицијенте, увећане приправности, стимулације од Дома здравља и општине, стан. Ако дође љекар са породицом и потпише уговор на 10 година, тај стан прелази у трајно власништво. Са приправностима, увећаним коефицијентом и стимулацијама доктор специјалиста би имао око 5.000 КМ плату", навела је Лугоња.

илу-вода-ријека-20112025

Хроника

Из ријеке Уне извучено тијело жене: Увиђај у току

Указала је да пет-шест година воде борбу са недостатком љекарског кадра и да су да су до прије годину и по дана имали два љекара у службама породичне и хитне медицинске помоћи.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дом здравља

Љубиње

Плата

љекари

Коментари (0)

Прочитајте више

Особа пролази кроз водену измаглицу из система за расхлађивање током врелог љетњег дана, у сриједу, 19. августа 2026. године, у Токију.

Друштво

Спремите се з још један "паклен" дн: Ево какве нас температуре очекују

1 ч

0
Мигранти

Регион

Уз границу са БиХ хрватска полиција уочила још једну групу миграната

1 ч

0
Опасан ритуал међу младима, неки од њих завршили у болници: Огласила се и полиција

Регион

Опасан ритуал међу младима, неки од њих завршили у болници: Огласила се и полиција

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Због напада на Србе у Дубровнику младићи завршили иза решетака: Разбили аутомобил, па их претукли

2 ч

0

Више из рубрике

До манастира „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима код Билеће сада се стиже асфалтом.

Градови и општине

До манастира "Свети Јован Кронштатски" сада се стиже асфалтом

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Градови и општине

"Заштитимо дјецу у саобраћају": Едукативно дружење са основцима у Добоју

4 ч

0
Угашен пожар у пилани Рашевић код Бијељине, ватрогасци и даље на терену.

Градови и општине

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

4 ч

0
Директор Завода за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина данас је са послодавцима из општина Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново потписао уговоре о додјели више од милион КМ, које је обезбиједила Влада Српске, за запошљавање 128 лица.

Градови и општине

Потписани уговори о додјели милион КМ за запошљавање у три општине у саставу града Источно Сарајево

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Шобот: Европска награда квалитета - подстрек за даље унапређење рада

16

10

Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике

16

09

Сутра сједница Владе Српске, ево шта је на дневном реду

16

06

„Нема шансе!“ Вјеренику забранила ГТА 6 због виртуелне романсе

15

57

Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима