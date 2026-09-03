Дом здравља у Српској нуди плату од 5.000 КМ и стан љекару специјалисти

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дом здравља Љубиње спреман је да понуди плату од 5.000 КМ и стан љекару специјалисти који се одлучи да живи и ради у овој општини, како би био ријешен проблем недостатка љекара у овој локалној заједници, изјавила је в. д. директора ове здравствене установе Исидора Лугоња.
Она је навела да се проблем недостатка кадра тренутно рјешавају ангажовањем љекара из пензије и два љекара из Болнице Требиње, након што је 17. августа отказ дала докторица која је радила сама више од годину дана.
Здравље
Да ли тихи мождани удари могу изазвати деменцију? Ево како настаје болест
"Проблем недостатка љекара ријешен је на тај начин до 4. октобра", рекла је Лугоња.
Она је навела да су из Министарства здравља, којем се обратила, рекли да ће проблем бити ријешен привремено бар до Нове године, те да се договори са неким регионалним центром да уступи љекара Дому здравља у Љубињу, а да ће од јануара бити уведено системско рјешење.
Лугоња сматра да би једно од системских рјешења могли да буде да се законски уведе да након завршетка факултета љекар најмање двије године ради у примарној здравственој заштити и тек онда добије специјализацију.
"Тако би се ријешило питање домова здравља у малим локалним заједницама", рекла је Лугоња.
Она је истакла да Дом здравља нуди веома добре услове и да је било заинтересованих љекара за долазак у Љубиње.
"Дајемо највеће коефицијенте, увећане приправности, стимулације од Дома здравља и општине, стан. Ако дође љекар са породицом и потпише уговор на 10 година, тај стан прелази у трајно власништво. Са приправностима, увећаним коефицијентом и стимулацијама доктор специјалиста би имао око 5.000 КМ плату", навела је Лугоња.
Хроника
Из ријеке Уне извучено тијело жене: Увиђај у току
Указала је да пет-шест година воде борбу са недостатком љекарског кадра и да су да су до прије годину и по дана имали два љекара у службама породичне и хитне медицинске помоћи.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
25
16
10
16
09
16
06
15
57
Тренутно на програму