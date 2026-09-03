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Вјештачка интелигенција може да изазове зависност: Психолог упозорава на озбиљне посљедице

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03.09.2026 15:43

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Жена робот
Фото: Pixabay/Alexandra_Koch

Често коришћење вjештачке интелигенције (АИ) може да доведе до развоја зависности, отежа непосредну комуникацију међу људима и изазове проблеме у прилагођавању друштвеном окружењу, изјавила је директорка Института за клиничку психологију московског Универзитета Пирогов, Вера Никишина.

Никишина је за РИА Новости рекла да интензивна интеракција са системима АИ може да повећа потребу корисника за повлачењем из стварних друштвених односа.

"Што више човјек комуницира са вјештачком интелигенцијом, то се више суочава са тешкоћама у стварној комуникацији. Истовремено расте потреба за удаљавањем од друштвене стварности, а посљедица такве зависности јесте отежано функционисање у реалном друштвеном окружењу, без посредовања технологије", упозорила је Никишина.

Према њеним ријечима, код особа које развију такву врсту зависности могу да буду израженија негативна емоционална стања током непосредних друштвених контаката, због чега ће тежити да се врате комуникацији са вјештачком интелигенцијом, гдје имају утисак да су боље схваћени.

Никишина је додала да такве особе могу да развију поремећаје прилагођавања, док недостатак стварне социјалне комуникације може да доведе до повећане анксиозности, којој се временом могу придружити и различите фобије.

Честа употреба АИ мења и начин размишљања, али и стрпљење

Стручњаци већ дуже време указују да све чешћа употреба алата заснованих на вјештачкој интелигенцији не мијења само начин на који људи раде и уче, већ и начин на који размишљају и долазе до информација. Умјесто претраживања различитих извора, анализе и самосталног доношења закључака, корисници све чешће добијају готове одговоре за неколико секунди.

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Поједина истраживања већ су указала да прекомерно ослањање на АИ може да ослаби критичко мишљење и смањи спремност на самостално рјешавање проблема. Психолози истовремено упозоравају да би навика на тренутне одговоре могла да утиче и на стрпљење, као и на толеранцију према задацима који захтјевају више времена, концентрације и интелектуалног напора.

Због тога стручњаци савјетују да се вјештачка интелигенција користи као помоћни алат, а не као потпуна замјена за учење, анализу и непосредну комуникацију са другим људима, како би се очувале когнитивне способности и социјалне вјештине.

(рт балкан)

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

Зависност

Људи

наука

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