Масовни покушаји ресетовања лозинке: Корисници платформе Икс на мети хакера

Аутор:АТВ редакција
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Нападачи покушавају да угрозе кориснике платформе Икс (X) након покретања услуге Икс мани (X Money). Након што је велики број корисника пријавио да добија нежељене имејлове за ресетовање лозинке, представник ове друштвене мреже саопштио је да компанија активно истражује проблем, али да за сада није пронашла доказе да су хакерски напади били успјешни.
У уторак је инжењер за производе у компанији Икс, Мридул Сингаи, објавио на овој друштвеној мрежи да компанија испитује притужбе корисника у вези са масовним покушајима ресетовања лозинки.
„Чини се да нападачи вјерују да, сада када је @XMoney широко доступан, могу добити неовлашћени приступ налозима“, написао је он.
„Активно истражујемо овај проблем и до сада нисмо пронашли доказе о било каквом нарушавању безбједности. Извињавамо се због учесталих имејлова и захваљујемо на стрпљењу док радимо на рјешавању проблема“, додао је Сингаи.
Икс мани је недавно покренута платна услуга компаније Икс, која укључује банкарску картицу и друге погодности. За Икс би ова услуга могла да олакша креаторима наплату садржаја на платформи, чиме се додатно подстиче дигитална економија ове мреже.
Проток новца, међутим, обично привлачи и злонамјерне актере, а из Икса тврде да се управо то сада дешава.
У тренутку писања текста, Икс није објавио детаље на неком од својих званичних налога, нити је одговорио на новинарски упит у вези са овим случајем.
Међутим, главни правни савјетник компаније Икс, Џејмс Бернам, објавио је оштру поруку у којој је навео:
„Правни и безбједносни тимови у компанији Икс неће се зауставити ни пред чим како би идентификовали, лоцирали и кривично позвали на одговорност сваку особу, било гдје на Земљи или ван ње, која покуша да угрози кориснике наше платформе.“
Док се напади настављају, корисници упозоравају једни друге на овај проблем и подсјећају да је потребно укључити двофакторску аутентификацију, уколико то већ нису учинили, како би додатно заштитили своје налоге.
Четбот ове платформе, Грок, такође је одговорио на поједине објаве, наводећи кораке за укључивање двофакторске аутентификације, док је истовремено потврдио да нападачи „масовно покрећу“ образац за ресетовање лозинки користећи јавно доступна корисничка имена.
„Нема потврђеног упада у систем нити масовног преузимања налога“, навео је овај четбот заснован на вјештачкој интелигенцији.
(Техкрач)
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