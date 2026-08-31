Научници упозоравају на потенцијалне утицаје приобалног „освјежавања“ воде

Аутор:АТВ редакција
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Многи од најмањих становника Антарктика еволуирали су током милиона година тако да је хемијски састав њихових тјелесних течности сличан морској води.
Међутим, комбинација топљења глечера, појачаних киша и екстремних временских прилика значи да су воде у неким од најудаљенијих дијелова планете све више изложене смањењу нивоа соли.
Научници овај феномен називају „освјежавањем“, а нова студија истиче утицај који би то могло имати на врсте у плитким приобалним водама Антарктика. Истраживачи упозоравају да континуирано освјежавање приобалних вода може представљати значајну претњу за многе морске бескичмењаке који живе у том региону, али и да би могло промијенити природу свјетског океана.
Истраживање су спровели научници са Плимутског универзитета и из Британског антарктичког института, а заснива се на претходном раду на процијени утицаја промјенљивих океанских услова на неке од најмањих, али најважнијих становника планете.
„Открили смо још 2017. године да чак и ако се вода делимично разблажи - амфиподе губе со и долази до оштећења њихових шкрга. Ово је важно за цијелу планету јер су Антарктик и његов живи свет битни за функционалну животну средину. Оштећење Антарктика наноси штету свима нама, а освјежавање не мора бити врло велико да би имало озбиљан утицај на здравље многих врста бескичмењака“, кажу истраживачи.
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Ново истраживање се фокусира на врсту џиновског амфипода Парацерадоцус миерси, увелико присутну у антарктичким водама и сродну са скачућим амфиподама на плажама у умјереним климатским зонама.
Користећи јединке скупљене у заливу Рајдер на Антарктичком полуострву, истраживачи су процијенили како њихове тјелесне течности и унутрашњи органи реагују кад су изложени симулираном експерименту освјежавања. Открили су да је ова врста, кад је изложена смањењу нивоа соли у води, још у стању да регулише неке од кључних хемикалија – укључујући калцијум – које су битне за њене тјелесне функције.
Међутим, укупна регулација јона који чине пуну концентрацију морске воде је нарушена, што значи да амфиподе губе со и њихове шкрге бивају оштећене. То може довести до великог броја смрти међу јединкама које живе у плитким водама.
„Док се климатске промјене настављају, животне средине ће се мијењати више од услова с којима животиње могу да се носе. У морима око Антарктика, највећи сигнал климатских промјена је топљење леда, што у океане додаје велике количине свјеже, слатке воде. Ово смањење салинитета могло би имати драстичне посљедице, мијењајући заједнице на морском дну. Наша студија пружа битне доказе о томе шта би се у будућности могло догодити са различитим врстама“, кажу аутори.
(телеграф)
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