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Забрањен улазак у море на популарној плажи у Црној Гори: Лош квалитет морске воде

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 12:18

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Плажа је дио морске или слатководне обале уређен за купање људи.
Фото: pexels/Walid Sadki

Јавно предузеће за управљање морским добром саопштило је данас да су посљедње анализе квалитета морске воде за купање показале да је на купалишту „Доња Ластва 01“ у општини Тиват вода лошег квалитета.

Анализе су рађене 18. августа, а ванредна узорковања 21. и 24. августа.

„Број индикаторских бактерија (Е. coli и I. enterocoči) је изнад граничних вриједности прописаних Правилником о начину и роковима за спровођење мјера обезбјеђивања, очувања, заштите и побољшања квалитета воде за купање“, наводи се у саопштењу и додаје:

„Контролор Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе обавијестио је корисника купалишта 4Б у Доњој Ластви о резултатима анализа и наложио му да истакне црвену заставицу, као ознаку забране купања, док резултати анализе узорка воде са купалишта не буду задовољавали прописане параметре за квалитет воде за купање.“

Јавно предузеће за управљање морским добром Црне Горе је, наводи се, упутило Институту за биологију мора иницијативу за ванредно узорковање и анализу морске воде на води за купање „Доња Ластва 01“, све до добијања резултата анализе који ће потврдити да квалитет воде на тој локацији задовољава прописане параметре за квалитет воде за купање.

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Тагови :

Црна Гора

Плажа

Вода

Море

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