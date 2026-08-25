Logo

Гост у апартману тражио чисте пешкире: Одговор власника га шокирао

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 19:09

Коментари:

0
Пешкир је комад тканине који упија воду и служи за сушење тијела, лица или руку.
Фото: pexels/Dom J

Преписка госта и изнајмљивача апартмана на хрватској обали изазвала је расправу на Редиту, након што је гост током петодневног боравка затражио нове пешкире.

Гост је изнајмљивача питао може ли добити чисте пешкире, на шта је добио кратак одговор: 'Нема пешкира, осушите ове које имате'. Објава преписке брзо је привукла пажњу корисника друштвених мрежа.

полиција хрватска

Регион

Аустријски мотоциклиста погинуо на релију у Хрватској

Аутор објаве накнадно је појаснио да у апартману није било веш машине те да су за пет ноћења добили два средња и један мали пешкир, као и по један мали пешкир за руке и ноге.

Случај је покренуо расправу о томе шта гости могу очекивати од приватног смјештаја. Док су поједини корисници сматрали да је сасвим оправдано тражити чисте пешкире након неколико дана боравка, други су истицали да приватни апартман није хотел и да гости не могу очекивати исту врсту услуге.

"Основна хигијена је тражити чисте пешкире", написао је један од коментатора, док је други поручио да се у апартманима не подразумијева свакодневна замјена пешкира. У расправу су се укључили и изнајмљивачи који су наводили властита искуства и различите праксе када је ријеч о броју и учесталости мијењања пешкира.

илу-пожар-гашење ватре-ватрогасци

Свијет

Због наглог ширења шумског пожара наређена евакуација

Дио коментатора проблем је повезао и с високим цијенама приватног смјештаја на хрватској обали. Како су навели, очекивања гостију расту заједно с цијенама, па сматрају да би за веће износе требало бити осигурано и више стандарда.

(РадиоСарајево)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

смјештај

Пешкири

туристи

Коментари (0)

Прочитајте више

Саобраћајна несрећа на ауто-путу у Хрватској.

Регион

Аутомобилом улетио у ресторан на одмаралишту на ауто-путу: Има повријеђених

1 ч

0
Пожар код Невесиња

Градови и општине

И даље гори у Невесињу: Ватрогасци и мјештани у борби са ватреном стихијом

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Ужас усред дана: Опљачкао старију жену, па је силовао испод степеништа

1 ч

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Трамп саопштио да је Ормуски мореуз очишћен од мина

2 ч

0

Више из рубрике

полиција Хрватска

Регион

Аустријски мотоциклиста погинуо на релију у Хрватској

51 мин

0
Саобраћајна несрећа на ауто-путу у Хрватској.

Регион

Аутомобилом улетио у ресторан на одмаралишту на ауто-путу: Има повријеђених

1 ч

0
Пензионер је лице које је остварило право на пензију на основу навршеног радног стажа, старосне границе или здравственог стања (инвалидитет), те након завршетка радног вијека више није у редовном радном односу, већ остварује редовна мјесечна примања од државног или приватног пензионог фонда.

Регион

Пензионер полио људе запаљивом течношћу, полиција хитно реаговала

2 ч

0
Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

Регион

Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

'Ер трактор' учествује у гашењу пожара код Требиња

19

42

Ближи се прво школско звоно: Родитељи већ рачунају колико новца би требало да издвоје

19

29

Америка укида визе за око 200.000 странаца

19

28

Клизиште у бањалучком насељу Чесма пријети кућама: Мјештани ноћи проводе у страху

19

22

Пао параглајдер у Црној Гори: Двије особе повријеђене, од којих једна теже

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима