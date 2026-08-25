Гост у апартману тражио чисте пешкире: Одговор власника га шокирао

Преписка госта и изнајмљивача апартмана на хрватској обали изазвала је расправу на Редиту, након што је гост током петодневног боравка затражио нове пешкире.

Гост је изнајмљивача питао може ли добити чисте пешкире, на шта је добио кратак одговор: 'Нема пешкира, осушите ове које имате'. Објава преписке брзо је привукла пажњу корисника друштвених мрежа.

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Аутор објаве накнадно је појаснио да у апартману није било веш машине те да су за пет ноћења добили два средња и један мали пешкир, као и по један мали пешкир за руке и ноге.

Случај је покренуо расправу о томе шта гости могу очекивати од приватног смјештаја. Док су поједини корисници сматрали да је сасвим оправдано тражити чисте пешкире након неколико дана боравка, други су истицали да приватни апартман није хотел и да гости не могу очекивати исту врсту услуге.

"Основна хигијена је тражити чисте пешкире", написао је један од коментатора, док је други поручио да се у апартманима не подразумијева свакодневна замјена пешкира. У расправу су се укључили и изнајмљивачи који су наводили властита искуства и различите праксе када је ријеч о броју и учесталости мијењања пешкира.

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Дио коментатора проблем је повезао и с високим цијенама приватног смјештаја на хрватској обали. Како су навели, очекивања гостију расту заједно с цијенама, па сматрају да би за веће износе требало бити осигурано и више стандарда.

(РадиоСарајево)