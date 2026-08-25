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Аустријски мотоциклиста погинуо на релију у Хрватској

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 18:54

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Аустријски мотоциклиста погинуо је на теренском "Динарик релију" када је слетио у провалију код мјеста Висућ, близу Удбине, саопштила је личко-сењска полиција.

Организатори "Динарик релија" објавили су на званичним страницама да је други брзински испит /СС2/ отказан због несреће, али идентите страдале особе није објављен, преносе хрватски медији.

"Динарик рели" је вишедневно теренско рели-рејд надметање на којем учесници мотоциклима, кадовима и ССВ возилима прелазе стотине километара захтјевног терена.

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За разлику од класичног релија, у којем посаде возе краће брзинске испите, рели-рејду обухвата веома дуге дневне етапе.

Учеснци притом не зависе само о брзини, него и о навигацијским способностима, физичкој издржљивости и поузданости возила.

(Срна)

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Тагови :

Хрватска

погинуо мотоциклиста

Рели трке

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