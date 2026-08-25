Пензионер полио људе запаљивом течношћу, полиција хитно реаговала

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Скопља (71) одговараће за изазивање опште опасности, након што је пријетио већем броју људи, међу којима је био и 28-годишњи Кичевчанин, а потом их попрскао запаљивом течношћу, саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније.
"Дана 23.08.2026. године у 18.30 часова на Тргу Крушевска Република у Охриду, полицијски службеници СВР Охрид ухапсили су Б.К. (71) из Скопља, поступајући по претходној пријави да се у кући у Охриду агресивно понашао и упућивао пријетње М.Ј. (28) из Кичева и другим присутним лицима, а потом их попрскао запаљивом течношћу", пише у саопштењу полиције и додаје се:
"Након потпуног документовања догађаја, против њега ће бити поднијета кривична пријава по члану 288 Кривичног законика 'изазивање опште опасности'", преноси Телеграф.рс.
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