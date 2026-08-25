Кнежевић: "Црна Гора је потврдила сопствену издају"

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Предсједник ДНП Црне Горе Милан Кнежевић изјавио је данас да интерпелацију о смјени шефа црногорске дипломатије Ервина Ибрахимовића нико од велепатриота у црногорском парламенту није хтио да потпише.
Кнежевић је на конференцији за новинаре подсетио да је најавио покретање интерпелације за смену Ибрахимовића, након што је он одлучио да 5. августа у Книн пошаље отправника Амбасаде Црне Горе у Загребу на обележавање годишњице од војно-полицијске акције Олуја, када је из Хрватске протерано између 220.000 и 250.000 Срба, док је око две хиљаде убијено или се и данас воде као нестали.
Кнежевић је истакао да је та одлука Ибрахимовића била кулминација антисрпске политике и велеиздаје актуелне Владе.
Ми смо то прихватили као фактичко стање, мислили смо да НСД прва треба да је потпише. Ми се са њима у коалицији у општинама којима вршимо власт. Свакоме у Црној Гори је јасно да постоје озбиљне разлике на државном нивоу, прецизирао је Кнежевић.
Лидер ДНП је истакао и да разлози за покретање ове интерпелације су оправдани и њоме се предлаже смена Ервина Ибрахимовића као одговорног у Министарству у што краћем могућем року.
"Ову интерпелацију смо потписали ја, Јелена Кљајевић и Владислав Бојовић. Ова интерпелација је била понуђена свим посланицима који су писали по Фејсбуку 'не у моје име' и објавили фотографије прогнаних Срба на тракторима. Ја сам најавио интерпелацију јер сам очекивао да ће од лајка прећи на потпис и доказати да суштински мисле 'не у њихово име' и да се не слажу са политиком Ранка Кривокапића и Ервина Ибрахимовића", рекао је Кнежевић, па наставио:
"Надао сам се да ће кад су пребројали лајкове да ће извршити притисак на своје колеге и да ћемо имати интерпелацију јер оно што се десило у Книну 5. августа је само кулминација антисрпске политике и велеиздаје коју води Влада која има намјеру да преда брод Јадран, Превлаку, да промени име базена, да исплати оштету логорашима у Морињу."
Црна Гора се, како је додао, још једном непотписивањем ове интерпелације потврдила сопствену издају и да спољну политику води Ранко Кривокапић заједно са Ервином Ибрахимовићем коју, како је навео, читава Влада подржава.
"Од лајка до лајка кукала нам мајка. Цијела политика ове парламентарне већине се свела на скупљање лајкова. Све оно што је говорила ДНП је потврђено кроз непотписивање ове петиције. ДНП је била и остала једини и суштински заступник интереса и српског и црногорског народа који не пристаје на ову велеиздајничку политику. Што се нас лично тиче можемо само да честитамо Ибрахимовићу и Ранку Кривокапићу који и даље трасира спољнополитилчку политику као да је агент хрватске службе", навео је Кнежевић.
Како је нагласио, интерпелацију нико од ових велепатриота није желио да потпише, а позива све оне који су објавили не у моје име да ту објаву обришу са друштвених мрежа.
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