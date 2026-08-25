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Невријеме стиже на Балкан, издата упозорења

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:06

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Стиже невријеме у Хрватску, а Државни хидрометеоролошки завод је издао упозорење за цијелу земљу.

Како преноси Индекс, наоблачење стиже са запада, мјестимично с кишом и пљусковима с грмљавином.

Локално ће пљускови бити израженији уз пролазно јак вјетар и обилнију кишу, посебно на сјеверном Јадрану и у Горском котару, послијеподне могуће и другдје.

Најмање падавина вјероватно је на крајњем југу. Вјетар слаб до умјерен југозападни, ујутро на истоку југоисточни. На Јадрану умјерено југо и јужни вјетар, понегдје у окретању на југозападни и сјеверозападни. Највиша дневна температура већином од 24 до 28 °C, на истоку и у Далмацији између 29 и 33 °C

ДХМЗ је за цијелу Хрватску за данас издао жуто упозорење због могућих грмљавинских невремена.

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Тагови :

невријеме

Олуја

падавине

Киша

Хрватска

вјетар

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