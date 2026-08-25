„Заштитимо дјецу у саобраћају“: Ђаци поново на улицама

Аутор:Марија Милановић
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„Заштитимо дјецу у саобраћају“, кампања је Министарства унутрашњих послова Републике Српске, а која је покренута у сусрет почетку нове школске године.
„Полицијски службеници, традиционално, на почетку сваке школске године проводе акцију 'Заштитимо дјецу у саобраћају', која траје од средине мјесеца августа па до 30. септембра. Ми ову акцију проводимо у три фазе. Прва фаза се огледа у прегледању саобраћајне сигнализације и обиласка школа, те у сарадњи са управљачем пута као и у отклањању уочених недостатака. Друга фаза је фаза едукативног карактера, када полицијски службеници у школама држе предавања дјеци и указују на правила учествовања у саобраћају. Трећа фаза се огледа у појачаном присуству полицијских службеника у близини школа“, рекао је помоћник командира Полицијске станице за безбједност саобраћаја, Слободан Каламанда за АТВ.
Како Каламанда наводи, почетком школске године појачан је број не само возила већ и пјешака, од којих често буду најбројнији они најмлађи, а на које се треба посебно скренути пажња и повести рачуна о њиховој безбједности, а због чега се сваке године, традиционално спроводе овакве акције.
Предузимањем оваквих акција долази се до позитивних резултата гдје на подручју ПС за безбједност саобраћаја у протеклој школској години није евидентирана ни једна саобраћајна незгода у којој су учествовала дјеца.
„Најугроженија категорија, да кажемо јесу ђаци прваци и то зато јер по први пут самостално учествују у саобраћају и зато што су они јако мали да схвате значај непрописног учествовања у саобраћају“, поручује Каламанда.
„Када крене школска година, возачи који се крећу посебно у близини школа, треба да обрате пажњу на та мјеста као на посебне зоне саобраћаја. Да прилагоде брзину условима саобраћаја, да обрате пажњу на пјешачке прелазе и на кретање пјешака. То су неке основне ствари на које би возачи требало да обрате пажњу“, рекао је Каламанда.
Неприлагођена брзина један је од примарних узрока саобраћајних незгода на путевима у Републици Српској, те припадници полиције апелују на све возаче да брзину прилагоде, посебно у близинама школа како би своје возило у сваком тренутку могли безбједно да зауставе.
„Прилагођена брзина је она брзина у којој је возач дужан прилагодити кретање условима и стању саобраћаја, густини саобраћаја, тако да у сваком тренутку безбједно може зауставити возило пред неком препреком“, казао је Каламанда те наглашава да се неприлагођена брзина разликује од оне прописане законом.
Каламанда је упозорио и на непрописно паркирање јер је неопходно обратити пажњу гдје се паркира возило што може угрозити оне најмање уколико им то онемогућава кретање по тротоару, прилазак аутобусу или кретање само по себи.
Поред горе наведених проблема са којима се могу суочити учесници у саобраћају ту су и лоша прегледност, гледање у телефон, као и друге ствари, а на које је неопходно обратити пажњу, пратити и поштовати прописе како би се избјегле саобраћајне незгоде и несреће.
„Ја апелујем на све возаче да поштују брзину кретања возила јер неприлагођена брзина је главни узрочник саобраћајних незгода са најтежим посљедицама јер један моменат непажње може да промијени нечије животе заувијек“, рекао је Каламанда.
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