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Коначно стиже киша, ово је мапа падавина

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:15

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Коначно стиже киша, ово је мапа падавина

Сушни период без кише данас ће се накратко прекинути што ће донијети и колико толико пријатнију температуру.

Широм БиХ се очекују падавине, али не превеликог интензитета. Предвиђа се да ће се слабија киша премијештати од запада ка истоку и сјеверу у неколико наврата.

Ово ће бити дио велике временске промјене која ће прво доћи у Хрватску уз могућа упозорења да је ријеч о олујном времену. У БиХ ће падавине бити слабије, али ће донијети пријеко потребно освјежење.

Максимална температура данас износиће 30 степени, а тако ће бити и сутра без падавина. Четвртак минимална и максимална расту што је увертира у петак који ће бити рекордно топао дан.

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Гдје се очекују падавине

Према процјенама сајтова специјализованих за праћење временских прилика, прве падавине се очекују у подне. Облак из Хрватске прво ће доћи у Крајину. Очекује се да ће Дрвар, Гламоч и Ливно први добити расхлађење.

Процјене падавина у 14 часова
Процјене падавина у 14 часова
Windy.com

Од 12 до 15 часова очекује се да ће падавине захватити већи дио БиХ. Тада би кишу могли да очекују од Приједора и Бијељине, преко Бугојна, Фојнице до Сарајева.

Процјене предвиђају да ће у 17 часова падавине захватити скоро читаву БиХ, осим југа. Могуће је да ће у Броду, Мркоњић Граду, Бањалуци, Великој Кладуши, Власеници падати јача киша.

Процјене падавина у 17 часова
Процјене падавина у 17 часова
Windy.com

За крај дана, око 20 часова, предвиђа се слабљење падавина и нешто јача киша која би могла да задеси Добој и Тузлу.

Процјене падавина у 20 часова
Процјене падавина у 20 часова
Windy.com

Када је у питању званична прогноза РХМЗ, они кажу сљедеће:

"Топло, спарно и променљиво облачно уз сунчане периоде и повремену кишу. Слаба киша ће се премештати од запада ка истоку и северу у неколико наврата. Количине падавина ће бити мале и неуједначене. Касније поподне и увече на сјеверу, у широј регији око ријеке Саве, може бити и јачих пљускова уз локалне непогоде. На југу остаје претежно сунчано".

Вјетар: слаб до умјерен, југозападни и западни. Увече на северу у зонама пљускова повремено јак северни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Временска прогноза

Киша

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