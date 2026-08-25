Број погинулих у Венецуели премашио 6.500

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао је на 6.509, саопштио је предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез.
Према најновијим подацима, медицинску помоћ до сада је затражило 226.696 људи, а испод рушевина спасена су 6.462 лица.
На више од 25.000 кућа нанесена је већа материјална штета, пренио је ТАСС.
Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени погодили су Венецуелу 24. јуна у размаку од само 40 секунди,преноси Срна.
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