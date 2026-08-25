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Број погинулих у Венецуели премашио 6.500

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 08:13

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Људи носе тијело извучено из зграде која се срушила усљед земљотреса у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 30. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао је на 6.509, саопштио је предсједник Народне скупштине Хорхе Родригез.

Према најновијим подацима, медицинску помоћ до сада је затражило 226.696 људи, а испод рушевина спасена су 6.462 лица.

На више од 25.000 кућа нанесена је већа материјална штета, пренио је ТАСС.

Земљотреси магнитуде 7,2 и 7,5 степени погодили су Венецуелу 24. јуна у размаку од само 40 секунди,преноси Срна.

Венецуела земљотрес

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