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Чудо! Пас преживио 29 дана под рушевинама након земљотреса у Венецуели

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:50

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Пас извучен из рушевина Венецуела
Фото: YouTube/printscreen

Пудла Бејли, стара годину дана, извучена је из рушевина под којима је преживјела 29 након разорног земљотреса који је погодио Венецуелу и сада се опоравља уз ветеринарску његу.

Кућног љубимца пронашли су чланови спасилачке бригаде током уклањања рушевина и инспекције срушених објеката, преноси "Ел Тиемпо"

Према ријечима спасилаца, животиња је патила од тешке дехидрације и глади када је ослобођена.

Након што је спасен, Бејли је пребачен у ветеринарску клинику, гдје је специјализовано особље започело протокол стабилизације, интравенозну рехидратацију и његу рана.

- Бејли је клинички стабилан. То је ванредан догађај са физиолошке тачке гледишта с обзиром на вријеме које је прошло без основних потрепштина. Има чиреве на оку који су настали усљед продуженог излагања прашини и недостатка лубрикације, али је прогноза повољна уз примијењени третман - саопштено је из ветеринарске службе.

Пас припада једанаестогодишњој Викторији Изабели Ренгел, која је такође преживјела рушење куће током земљотреса.

Према ријечима локалних власти и саме дјевојчице, катастрофа у породичној кући однијела је животе њене мајке и баке по мајци.

Тренутно, дјевојчица и њен љубимац бораве у привременом склоништу које су власти поставиле за породице погођене земљотресом.

Венецуелу су 24. јуна погодила два земљотреса јачине 7,5 и 7,2 степени по Рихтеровој скали, а погинуло је више од 5.500 људи.

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Тагови :

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