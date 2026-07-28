Чудо! Пас преживио 29 дана под рушевинама након земљотреса у Венецуели

Аутор:АТВ редакција
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Пудла Бејли, стара годину дана, извучена је из рушевина под којима је преживјела 29 након разорног земљотреса који је погодио Венецуелу и сада се опоравља уз ветеринарску његу.
Кућног љубимца пронашли су чланови спасилачке бригаде током уклањања рушевина и инспекције срушених објеката, преноси "Ел Тиемпо"
Према ријечима спасилаца, животиња је патила од тешке дехидрације и глади када је ослобођена.
Након што је спасен, Бејли је пребачен у ветеринарску клинику, гдје је специјализовано особље започело протокол стабилизације, интравенозну рехидратацију и његу рана.
- Бејли је клинички стабилан. То је ванредан догађај са физиолошке тачке гледишта с обзиром на вријеме које је прошло без основних потрепштина. Има чиреве на оку који су настали усљед продуженог излагања прашини и недостатка лубрикације, али је прогноза повољна уз примијењени третман - саопштено је из ветеринарске службе.
Пас припада једанаестогодишњој Викторији Изабели Ренгел, која је такође преживјела рушење куће током земљотреса.
Према ријечима локалних власти и саме дјевојчице, катастрофа у породичној кући однијела је животе њене мајке и баке по мајци.
Тренутно, дјевојчица и њен љубимац бораве у привременом склоништу које су власти поставиле за породице погођене земљотресом.
Венецуелу су 24. јуна погодила два земљотреса јачине 7,5 и 7,2 степени по Рихтеровој скали, а погинуло је више од 5.500 људи.
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