Драма у Италији: Малдини поднио оставку након 16 дана, Пирлу пресудила Русија

Аутор:АТВ редакција
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Паоло Малдини напустио је функцију техничког директора Италијанског фудбалског савеза (ФИГЦ) након одлуке да Андреа Пирло не буде именован за селектора Италије, преноси Скај Италија.
Малдини и његов савјетник Леонардо поднијели су оставке само 16 дана након што је ФИГЦ званично објавио њихова именовања.
У недјељу је одлучено да преговори са Андреом Пирлом, којег су Малдини и Леонардо изабрали за селектора Италије, не буду настављени због забринутости у вези са његовим везама са руском кладионичарском компанијом.
Малдини и Леонардо доведени су како би предводили велику реформу у ФИГЦ-у након што се репрезентација Италије трећи пут узастопно није пласирала на Свјетско првенство.
Пеп Гвардиола такође је одбио мјесто селектора Италије, које је упражњено од одласка Ђенара Гатуза.
Пирло је раније у понедјељак саопштио да више није кандидат за новог селектора Италије. Био је главни фаворит након што је Гвардиола одустао од те функције.
Некадашњи везиста италијанске репрезентације, који има 47 година, глобални је амбасадор руске кладионице Фонбет, због чега су се поједини званичници ФИГЦ-а и политичари успротивили његовом могућем именовању, имајући у виду рат у Украјини.
Пирло, који је са Италијом освојио Свјетско првенство 2006. године, бранио је своју сарадњу са компанијом у објави на Инстаграму.
„Након што сам синоћ сазнао да више нисам кандидат за селектора италијанске репрезентације, сматрам да је моја дужност да разјасним неколико ствари.
У посљедњих неколико дана са великом горчином посматрао сам расправу која се развила око мог имена и могућности да преузмем функцију селектора италијанске репрезентације.
Током своје каријере, прво као фудбалер, а сада као тренер, увијек сам обављао свој посао уз пуно поштовање закона земаља у којима сам радио и уговора које сам потписивао“, навео је Пирло.
Он је у октобру потписао уговор са Фонбетом као амбасадор компаније и навео да је сарадња била искључиво комерцијалне и спортске природе.
„Приписивати политичко значење таквој сарадњи значи приписивати ми ставове које никада нисам изнио и који ми не припадају“, додао је Пирло, који тренутно води Јунајтед ФЦ из Дубаија, члана професионалне лиге Уједињених Арапских Емирата.
Представници ФИГЦ-а састали су се са Гвардиолом како би покушали да га убиједе да наслиједи Гатуза, а били су спремни и да направе изузетак и значајно повећају буџет како би га ангажовали.
Малдини и Леонардо разговарали су са Гвардиолом током три дана и представили му свој будући пројекат за репрезентацију.
Током разговора са некадашњим тренером Манчестер ситија у Барселони, Малдини и Леонардо представили су идеју која је превазилазила обичну понуду за тренерски посао.
Према замисли ФИГЦ-а, Гвардиола је требало да буде централна фигура „азурског пројекта“, чији је циљ био да се италијански фудбал поново изгради на чврстим темељима. Италија се није пласирала чак ни на проширено Свјетско првенство које се игра овог љета.
Ријеч је требало да буде о потпуној реформи која би обухватила не само сениорску репрезентацију већ и све остале националне селекције. Према доступним информацијама, каталонски стручњак пажљиво је саслушао понуду Малдинија и Леонарда.
Међутим, Гвардиола је одбио приједлог из личних разлога који нису повезани са фудбалом, преноси Скај Италија.
Пирло је требало да раскине уговор са Јунајтед ФЦ-ом прије него што би коначно потписао споразум о преузимању репрезентације Италије.
Према Малдинијевим ријечима, прије Гвардиоле контактиран је и Карло Анћелоти, али он има уговор са репрезентацијом Бразила.
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