Потпуни хаос у Италији: Малдини пред оставком због "случаја Пирло", спреман и резервни план

Аутор:АТВ редакција
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Након што је Андреа Пирло путем друштвених мрежа званично потврдио да неће преузети клупу репрезентације Италије, отворио се нови проблем за Фудбалски савез Италије (ФИГЦ).
Због нарушеног повјерења и неиспуњених обећања, технички директор Паоло Малдини спреман је да поднесе оставку, док предсједник Савеза Ђовани Малаго увелико припрема резервна рјешења.
Све је извјесније да ће незадовољство, које је Малдини већ пренио предсједнику Малагу, кулминирати оставком, а његовим стопама могао би да крене и савјетник Леонардо.
Ова ситуација враћа Савез неколико седмица уназад, у вријеме када је тек изабрани први човјек италијанског фудбала покушавао да убиједи Малдинија да прихвати ову улогу.
Главни услов за његов долазак била је потпуна аутономија у доношењу одлука – гаранција која је пала у воду управо након „случаја Пирло“.
Иако Малаго планира да хитно реагује и покуша да убиједи Малдинија и Леонарда да наставе да раде под првобитним условима, спреман је и на најгори сценарио.
Подсјетимо, Фудбалски савез Италије донио је одлуку да Андреа Пирло не буде селектор Италије, иако је све већ било начелно договорено.
Разлог за доношење ове одлуке јесте то што је јавност сазнала да Пирло обавља улогу глобалног амбасадора руске кладионице Фонбет, након чега је цијела прича добила политичку димензију.
Пирло се јутрос огласио и истакао да му смета што се његов уговор са Фонбетом изједначава са подршком Русији, те да он ни у којем случају не дијели исте моралне вриједности са властима државе која врши агресију на Украјину.
Након што је Пирло отпао, у игри за позицију селектора остала су два добро позната имена – Роберто Манчини и Антонио Конте. Док је Манчини и даље главни фаворит предсједника Малага, клубови из Серије А снажно подржавају повратак Антонија Контеа.
Вриједи напоменути да су управо клубови били кључна подршка која је довела Малага на чело Савеза.
Уколико Малдини и Леонардо заиста поднесу оставке, према писању листа „Газета дело спорт“ (La Gazzetta dello Sport), Малаго има спреман план Б – функцију техничког директора понудио би Ђорђу Кјелинију.
Међутим, довођење Кјелинија неће бити једноставан задатак јер је некадашњи капитен недавно преузео нову руководећу улогу у Јувентусу – директора за клупска питања (Chief Club Affairs Officer).
Кјелини ће присуствовати сутрашњој сједници Федералног вијећа у Риму, што би могла да буде прилика за званичну понуду. Пред њим би се нашла велика дилема – остати у Јувентусу или прихватити тежак, али изазован задатак у репрезентацији.
Занимљиво је да је управо Кјелини недавно, након састанка са Малдинијем и Леонардом, јавно изјавио:
„Они су прави људи за нови почетак. Паоло заслужује пуно повјерење.“
Долазак Кјелинија на мјесто техничког директора могао би да убрза и избор новог селектора. Бивши штопер вјероватно би подржао жељу клубова да се Антонио Конте врати на клупу.
Управо је под Контеовим вођством Кјелини са Јувентусом започео шампионски низ након дугог периода без трофеја. Конте, који већ мјесецима чека позив за повратак у национални тим, чини се као логичан избор у овом сценарију.
Времена за калкулације све је мање. Први званични испит за нову Италију заказан је већ за 25. септембар у Риму, када ће у оквиру Лиге нација дочекати Белгију.
(Кликс)
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