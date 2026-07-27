Награда "Златни платан" глумцима Радивоју Буквићу и Златану Видовићу

Аутор:АТВ редакција
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У Требињу ће сутра бити отворен 14. Фестивал медитеранског и европског филма, а добитници овогодишње награде "Златни платан" за изузетан допринос евро-медитеранском филму су глумци Радивоје Буквић и Златан Видовић, речено је данас на конференцији за новинаре.
Умјетнички директор Фестивала Предраг Милојевић рекао је да ће током ове манифестације, која се одржава под слоганом "Врата остају отворена", бити приказано тридесетак филмова.
"Као и увијек трудили смо се да награду додијелимо еминентним глумцима који су обиљежили не само кинематографију земље из које потичу већ су оставили озбиљан траг и у другим кинематографијама", рекао је Милојевић.
Начелник требињског Одјељења за културу Слађана Скочајић рекла је да Градска управа и ове године подржава Фестивал, који из године у годину расте по квалитету, те навела да ће, као и сваке године, бити приказане пројекције младих аутора из Требиња – Иве Пешикан и Ива Караџића Невеша.
Скочајићева је истакла да је ниво Фестивала изузетан, те изразила наду да ће сљедеће године бити отворен у обновљеном љетњем кину, преноси Срна.
Отварање Фестивала планирано је сутра у 20.30 часова на платоу између Трга Травуније и ресторана "Рас", када ће бити уприличена додјела награде "Златни платан" глумцу Радивоју Буквићу, док ће глумцу Златану Видовићу награда бити уручена током церемоније затварања Фестивала у недјељу, 2. августа, у 20.30 часова на Љетној сцени Дома младих.
Током Фестивала биће приказани филмови из архиве "Застава филма", као и филм "Хајдук у Београду" режисера Милана Тодоровића, те свјетска премијера филма "Ловина", режисера Дарка Кокића.
Пројекције филмова биће приказане на љетној сцени Дома младих у Требињу, дворишту Музеја Херцеговине, тераси хотела "Леотар", у Културном центру и Народној библиотеци, а у оквиру пратећег програма Фестивала у Народној библиотеци Требиње биће приређене промоције књига.
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