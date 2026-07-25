Умро Миланко Боровчанин Ромсок

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Књижевник Миланко Боровчанин Ромсок, који је за подвижништво у ратном санитету за вријеме Одбрамбено-отаџбинског рата одликован орденом Крст милосрђа, умро је данас на Сокоцу у 72. години.
Информацију о смрти Боровчанина саопштио је генерал Војске Републике Српске Саво Сокановић.
Сахрана ће бити обављена сутра на мјесном гробљу у Жуновима у 13.00 часова.
Боровчанин је у току Одбрамбено-отаџбинског рата био руководилац санитетског тима за интервенције на борбеним линијама у Првој романијској пјешадијској бригади Војске Републике Српске.
У рату је учествовао од првог до посљедњег дана, а на Вуковару је тешко рањен.
Боровчанин је рођен 10. фебруара 1954. године у селу Подгајина на Романији.
Био је члан Удружења књижевника Републике Српске и Удружења књижевника Србије.
Објавио је 19 књига. Писао је романе, приповијетке, поезију и путописе.
Добитник је више књижевних награда, међу којима је Диплома и медаља књижевника Русије - Московске подружнице и Повеља "Видовданских пјесничких сусрета на Романији".
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
4 д0
Култура
1 седм0
Култура
1 седм0
Култура
2 седм0
Најновије
15
19
15
18
15
17
14
59
14
56
Тренутно на програму