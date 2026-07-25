Logo

Умро Миланко Боровчанин Ромсок

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 14:23

Коментари:

0
Умро Миланко Боровчанин Ромсок
Фото: Pixabay

Књижевник Миланко Боровчанин Ромсок, који је за подвижништво у ратном санитету за вријеме Одбрамбено-отаџбинског рата одликован орденом Крст милосрђа, умро је данас на Сокоцу у 72. години.

Информацију о смрти Боровчанина саопштио је генерал Војске Републике Српске Саво Сокановић.

Сахрана ће бити обављена сутра на мјесном гробљу у Жуновима у 13.00 часова.

Боровчанин је у току Одбрамбено-отаџбинског рата био руководилац санитетског тима за интервенције на борбеним линијама у Првој романијској пјешадијској бригади Војске Републике Српске.

У рату је учествовао од првог до посљедњег дана, а на Вуковару је тешко рањен.

Боровчанин је рођен 10. фебруара 1954. године у селу Подгајина на Романији.

Био је члан Удружења књижевника Републике Српске и Удружења књижевника Србије.

Објавио је 19 књига. Писао је романе, приповијетке, поезију и путописе.

Добитник је више књижевних награда, међу којима је Диплома и медаља књижевника Русије - Московске подружнице и Повеља "Видовданских пјесничких сусрета на Романији".

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Миланко Боровчанин Ромсок

Коментари (0)

Више из рубрике

Водоторaњ студија „Парамаунт пикчерс“ види се у Лос Анђелесу 18. децембра 2025. године, док се у даљини налази натпис „Холивуд“.

Култура

Блокирано једно од највећих медијских спајања Варнер Броса и Парамаунта

4 д

0
Сцена из Филма ''Сам у кући 2''.

Култура

Преминула звијезда филма ''Сам у кући''

1 седм

0
Фотографија коју је објавио „Јуниверзал пикчерс“ приказује Мета Дејмона у улози Одисеја у сцени из филма „Одисеја“.

Култура

Одисеја циља на почетну зараду од 100 милиона долара, могао би постати један од највећих Ноланових дебија

1 седм

0
Умрла легендарна Нада Царина!

Култура

Умрла легендарна Нада Царина!

2 седм

0

  • Најновије

15

19

Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

15

18

Пријетња по предсједников живот: Трамп промијенио авион?

15

17

Ово су најљепша мушка и женска имена на свијету: Једно је код нас посебно популарно

14

59

Сутра топло, у појединим дијеловима пљускови

14

56

Полиција случајно пронашла 15 кг дроге на аеродрому у Загребу, ухапшена жена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима