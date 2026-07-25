Logo

Инфантино послао писмо Аргентини

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 15:28

Коментари:

0
Инфантино послао писмо Аргентини
Фото: Tanjug/AP/Eduardo Verdugo

Предсједник ФИФА Ђани Инфантино честитао је првом човјеку Фудбалског савеза Аргентине Клаудију Тапији на наступу репрезентације на великом турниру, иако су "гаучоси" у финалном мечу остали без трофеја.

Порука првог човјека свјетске куће фудбала објављена је на званичном сајту аргентинског фудбалског савеза, а Инфантино је посебно истакао допринос аргентинског тима цјелокупном утиску такмичења.

Аргентина је у финалу поражена од Шпаније резултатом 1:0, али је, према Инфантину, својим играма значајно допринијела успјеху првенства и привукла пажњу љубитеља фудбала широм свијета.

„Бриљантна игра Аргентине била је кључна за то да ово првенство постане изузетан догађај који је привукао милионе фудбалских навијача широм свијета. Искрено честитам свима који су допринијели овом великом успјеху: играчима, селектору Лионелу Скалонију, стручном и медицинском штабу и, наравно, бројним навијачима који су бодрили тим током цијелог турнира“, навео је Инфантино.

Предсједник ФИФА је у завршници поруке подсјетио Тапију, који је члан Савјета ФИФА, да их ускоро очекује нови сусрет.

„Надам се да ћемо се врло брзо видјети“, поручио је Инфантино.

Ипак, честитка долази у тренутку када се Аргентина суочава са потенцијалним дисциплинским посљедицама.

ФИФА је покренула поступке због инцидената након финалног сусрета, као и због спорног транспарента који су аргентински фудбалери истакли послије побједе у полуфиналу против Енглеске, а на којем је писало: „Малвини су аргентински.“

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђани Инфантино

Аргентина

ФИФА

Фудбал утакмица

Писмо

Коментари (0)

Више из рубрике

Клубови се опростили од младог фудбалера (18) који је трагично настрадао

Фудбал

Клубови се опростили од младог фудбалера (18) који је трагично настрадао

5 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Погинуо млади фудбалер Матија Дражетић (18)

6 ч

0
Да није смијешно, било би тужно! Аргентинци не могу да преболе пораз и имају нову теорију завјере

Фудбал

Да није смијешно, било би тужно! Аргентинци не могу да преболе пораз и имају нову теорију завјере

9 ч

0
Голман Зеленортских Острва Возиња (1) загријава се током утакмице осмине 1/32 финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Зеленортских Острва у Мајами Гарденсу, Флорида, у петак, 3. јула 2026.

Фудбал

Једна од сензација са Свјетског првенства званично има нови клуб

10 ч

0

  • Најновије

19

07

Преминуо легендарни Бранислав Бодо Дробњак

18

58

Централне вијести, 25.07.2026.

18

57

Ивана Шпановић шампионка Србије!

18

42

Кашиковић за АТВ: Пожар сузбијен, нема мјеста паници

18

31

Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима