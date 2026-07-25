Инфантино послао писмо Аргентини

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ФИФА Ђани Инфантино честитао је првом човјеку Фудбалског савеза Аргентине Клаудију Тапији на наступу репрезентације на великом турниру, иако су "гаучоси" у финалном мечу остали без трофеја.
Порука првог човјека свјетске куће фудбала објављена је на званичном сајту аргентинског фудбалског савеза, а Инфантино је посебно истакао допринос аргентинског тима цјелокупном утиску такмичења.
Аргентина је у финалу поражена од Шпаније резултатом 1:0, али је, према Инфантину, својим играма значајно допринијела успјеху првенства и привукла пажњу љубитеља фудбала широм свијета.
„Бриљантна игра Аргентине била је кључна за то да ово првенство постане изузетан догађај који је привукао милионе фудбалских навијача широм свијета. Искрено честитам свима који су допринијели овом великом успјеху: играчима, селектору Лионелу Скалонију, стручном и медицинском штабу и, наравно, бројним навијачима који су бодрили тим током цијелог турнира“, навео је Инфантино.
Предсједник ФИФА је у завршници поруке подсјетио Тапију, који је члан Савјета ФИФА, да их ускоро очекује нови сусрет.
„Надам се да ћемо се врло брзо видјети“, поручио је Инфантино.
Ипак, честитка долази у тренутку када се Аргентина суочава са потенцијалним дисциплинским посљедицама.
ФИФА је покренула поступке због инцидената након финалног сусрета, као и због спорног транспарента који су аргентински фудбалери истакли послије побједе у полуфиналу против Енглеске, а на којем је писало: „Малвини су аргентински.“
(Б92)
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