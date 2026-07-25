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Једна од сензација са Свјетског првенства званично има нови клуб

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 08:33

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Голман Зеленортских Острва Возиња (1) загријава се током утакмице осмине 1/32 финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Зеленортских Острва у Мајами Гарденсу, Флорида, у петак, 3. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/George Walker IV

Једна од највећих прича Свјетског првенства 2026. године добила је нови наставак. Легендарни голман Зеленортских Острва Жозимар Дијаз, познатији као Возиња, званично је потписао уговор са чилеанским великаном Коло Колом, чиме је окончана вишенедјељна сага око његове будућности.

Искусни 40-годишњи чувар мреже на Мундијалу је стекао статус хероја захваљујући невероватним партијама против неких од најбољих репрезентација света. Возиња је био један од главних разлога што су Зеленортска Острва исписала историју и стигла до нокаут фазе Светског првенства, где су тек после продужетака елиминисана од Аргентине резултатом 3:2.

Посебно ће остати упамћен његов наступ против каснијег свјетског првака Шпаније, када је сачувао мрежу нетакнутом у ремију без голова и практично сам зауставио једну од најубојитијих репрезентација турнира. Ни против Аргентине Лионела Месија није било много другачије – Возиња је низом спектакуларних интервенција држао свој тим у игри до самог краја, а "гаучоси" су тек послије продужетака успели да сломе отпор афричке селекције.

Његове бравуре нису прошле незапажено. Иако је на првенство стигао као слободан играч, Возиња је преко ноћи постао једна од најтраженијих голманских опција на тржишту, а повезивао се чак и са Интером из Мајамија. Ипак, на крају је избор пао на најтрофејнији клуб Чилеа, који је са њим потписао уговор на 18 мјесеци.

Возиња голман Зеленортских острва

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Предсједник Коло Кола Анибал Моса потврдио је да ће репрезентативац Зеленортских Острва ускоро допутовати у Сантјаго, обавити љекарске прегледе и потом бити представљен навијачима на стадиону Монументал.

За Возињу ово представља круну једне од најлепших фудбалских прича године – од голмана без клуба до свјетске сензације и појачања једног од највећих клубова Јужне Америке.

(телеграф)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Возиња

фудбалер

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