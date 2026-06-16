Возиња плакао као киша: "Баба и деда су умрли, а мајка није дошла због визе"

Аутор:АТВ
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Голман Зеленортских острва Возиња емотивно је доживио освајање бода против Шпаније.
Капе Верде је одиграо 0:0 са актуелним европским прваком на Светском првенству и тако шокирао свијет.
Возиња је пружио партију живота и тако обезбједио херојски реми, због којег је и заплакао.
"Плакао сам јер сам одрастао са бабом и дедом. Нажалост, нису били овдје. Умрли су прије неколико година. Били су све за мене, све у мом животу", рекао је Возиња и додао:
🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: "I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vbMGHPCQez— EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2026
"Такође и због моје мајке. Није успјела да буде овде због визе. Због новца који морате да платите за визу, нисмо стигли на вријеме. Волио бих да буде овдеј".
Осврнуо се на квалитете свог тима.
"Наше најјаче оружје је наше јединство. Сви су мисли да смо дошли да уживамо, али не, знамо да имамо тимове које ћемо увијек поштовати, јер нам је ово деби, али смо овде да се такмичимо и боримо за нашу земљу", каже он.
Зеленортска острва наредни меч играју са Уругвајем.
(Б92)
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