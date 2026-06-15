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Бомба на Мундијалу: Капе Верде шокирао Шпанију

Аутор:

АТВ
15.06.2026 20:22

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Шпанија против Зеленортских острва на старту Икс групе Мундијала у Атланти.
Фото: Tanjug/AP Photo

Шпанија, један од највећих фаворита за титулу, одиграла је без голова (0:0) против Зеленортских острва на старту Икс групе Мундијала у Атланти.

Нико није могао да претпостави овакав расплет. Шпанци су ушли у меч потцјењивачки, без Јамала и Вилијамса у стартној постави, што је дисциплиновани аутсајдер максимално казнио.

Јунак меча био је 40-годишњи голман Возиња, који је са седам сјајних одбрана „спустио рампу“ звијездама Барселоне, Челсија и ПСЖ-а. Шпанци су имали шансе – најбољу Феран Торес који је погодио пречку – али је одбрана Капе Вердеа, предвођена искусним чуваром мреже, одољела свим налетима.

Ово је једно од највећих изненађења у историји свјетских првенстава. Са овим бодом, „анонимни“ тим селектора Педра Леитаа Брита сада равноправно конкурише за пласман у нокаут фазу, док Шпанија мора хитно да мијења приступ ако жели до трона.

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Тагови :

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Фудбал утакмица

Спортски рекорди

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