Селектор Туниса смијењен усред Мундијала!

Аутор:АТВ
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Свјетско фудбалско првенство добило је прву тренерску жртву и то након тек једног одиграног кола. Фудбалски савез Туниса донио је радикалну одлуку и смијенио шефа стручног штаба, Сабрија Ламушија, незадовољан катастрофалним стартом на планетарној смотри.
Будућност 54-годишњег француског стручњака на клупи афричке селекције дошла је у питање одмах након тешког и понижавајућег пораза у Монтереју, гдје је Тунис у уводном мечу групе потпуно разбијен од стране Шведске резултатом 5:1.
Скандинавска селекција је од самог старта диктирала темпо и без већих проблема стигла до убједљивог тријумфа, док је Ламуши немоћно посматрао потоп својих изабраника.
Инострани медији преносе да челници туниског савеза, нису жељели да губе вријеме већ су реаговали моментално, прекинувши сарадњу са бившим везистом Интера.
Овакав епилог стиже као логична посљедица бурне реакције јавности и навијача Туниса, који су остали огорчени и бијесни због срамотног издања националног тима на највећој сцени.
"Ово је најгори могући почетак првенства, брука и срамота", само је један од хиљада коментара разочараних навијача на друштвеним мрежама који су тражили хитне промјене.
Тунис се сада налази у незавидној ситуацији, јер ће у наставак борбе за нокаут фазу морати да крене са привременим рјешењем на клупи, док је Ламуши ушао у историју мундијалских такмичења као један од тренера који су најбрже добили отказ по отварању турнира, преноси Б92
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