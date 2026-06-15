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Наоружајте се стрпљењем: Километарске колоне на више граничних прелаза

Аутор:

АТВ
15.06.2026 15:31

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Гранични прелаз Зубци
Фото: AMS RS

Дуге су колоне возила на излазу из БиХ на граничним прелазима: Зупци, Изачић, Велика Кладуша и Дољани. На Граничном прелазу Доња Градина у оба смјера.

На осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 10 до 30 минута.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

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Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АМС РС

Гранични прелаз

саобраћај

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