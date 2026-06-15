Наоружајте се стрпљењем: Километарске колоне на више граничних прелаза

Аутор:АТВ
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Дуге су колоне возила на излазу из БиХ на граничним прелазима: Зупци, Изачић, Велика Кладуша и Дољани. На Граничном прелазу Доња Градина у оба смјера.
На осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 10 до 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
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Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
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