ХE на Дрини у првих пет мјесеци остварила чак двије трећине више од планираног

Аутор:АТВ
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Повољна хидролошка ситуација са почетка године, али прије свега максимална погонска спремност и добра организација рада, донијели су Хидроелектрани Вишеград историјске производне резултате.
У првих пет мјесеци, умјесто планираних 910 мегават на час електричне енергије, погони на Дрини остварили су чак двије трећине више од зацртаног динамичког плана.
"За ових 5 мјесеци смо до сада више произвели двије трећине нашег годишњег плана. Што значи да нам још у наредних 7 мјесеци остаје да произведемо једну трећину од планиране производње, да би испунили план производе. Реално, очекујемо да ће то до краја године значајно више, да ћемо задржати сву погодну спремност, сво одржавање, све оно што смо планирали на на досадашњем нивоу. Очекујмо да ћемо годину завршити са пребаченом планском производњом", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Овај производни бум остварен је уз максималну енергетску ефикасност, с обзиром на то да на преградном профилу бране није било „просипања воде“. Ипак, да би се овакав темпо одржао, кључно је редовно одржавање. У предузећу су већ почеле опсежне припреме за најважнији технички посао у години.
"У напредном периоду нас чекају и неки већи захвати на опреми, рецимо у први план морамо ставити набавку и замјену генераторских прекидача за шта већ одређени временски период вршимо припреме. Све те предуслове коју су законски дефинисани, који морају да се испуне прије покретања аме набавке и онда касније и саме имплементације тих генерацијских прекидача", рекао је Андрић.
И док унутар самих погона све функционише по строго утврђеном плану, прави изазови крију се на површини воде. Еколошки проблем са плутајућим отпадом, који у таласима стиже до преградног профила, понавља се годинама, огољавајући потпуну тромост и изостанак системске реакције надлежних институција.
"Ми смо да не кажем једини, али међу ријеткима који се брину да се тај отпад уклони из ријеке Дрине. Свједоци сте тих немилих сцена, али и можете бити свједоци свакодневног и заиста преданог рада особља и запослених на Хидроелектрани Вишеград, на уклањању и извлачењу тог отпада из нашег језера. Велики ресурси, вријеме и јако предан труд свих запослених на Хидроелектрани се троши на уклањање тог отпада", наводи Андрић.
Док се на регионалним адресама траже рјешења, тоне смећа свакодневно се уклањају сопственим снагама. Осим ове еколошке борбе, Хидроелектране на Дрини се позиционирају и као кључни друштвени ослонац ове регије, улажући значајна средства у пројекте који директно мијењају изглед и квалитет живота у Вишеграду.
"Да би се бројне манифестације спроводиле у граду, неопходно је и да Хидроелектрана да своје учешће и да као друштвено-одговорно предузеће у директној подршци у одржавању тих манифестација али и за прилагођење нова ријеке Дрине како би се те манифестације могле одржавати", рекао је Андрић.
На раскрсници између обарања производних рекорда непрекидне борбе за заштиту животне средине, Хидроелектрана Вишеград остаје стуб стабилности цијелог електроенергетског система. Док Дрином и даље теку проблеми с врха слива, домаћи стручњаци доказују да имају знање и дисциплину да сачувају и енергетски потенцијал и еколошки баланс ријеке.
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