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Арсеновић: Градоначелник онемогућава рад одборницима

Аутор:

АТВ
15.06.2026 10:21

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Арсеновић: Градоначелник онемогућава рад одборницима
Фото: АТВ

Клуб одборника СНСД у Бијељини упозорио је данас да је недопустиво да градоначелник и Градска управа не достављају материјале у скупштинску процедуру и тиме онемогућавају рад одборницима да доносе одлуке у корист суграђана.

Предсједник Скупштине града Жељана Арсеновић назвала је политику градоначелника Љубише Петровића таблоидном и оцијенила да други град по величини у Републици Српској већ годинама трпи због његовог политичког лицемјерства и релативизације проблема, преноси Срна.

Она је као примјер навела бројне започете пројекте који годинама зарастају у коров, попут изградње градске спортске дворане, ватрогасног дома и семберске куће.

"Све установе у граду су у дуговањима и суочавају се са великим проблемом у јавним набавкама јер им се пружаоци услуга више не јављају, због тога што је град Бијељина постао препознатљив неплатиша", рекла је Арсеновићева новинарима.

Она је навела да оваква ситуација у Бијељини више није само административни пропуст, већ озбиљан проблем.

"У протеклих шест мјесеци градоначелник је у скупштинску процедуру доставио материјале само за једну скупштинску сједницу која је одржана у априлу", рекла је Арсеновићева.

У име Клуба одборника СНСД она је поручила да ће Скупштина града, упркос свим проблемима, наставити са својим засједањима.

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Тагови :

Љубиша Петровић

Бијељина

Скупштина Града Бијељина

Одборници

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