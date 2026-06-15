Арсеновић: Градоначелник онемогућава рад одборницима

Аутор:АТВ
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Клуб одборника СНСД у Бијељини упозорио је данас да је недопустиво да градоначелник и Градска управа не достављају материјале у скупштинску процедуру и тиме онемогућавају рад одборницима да доносе одлуке у корист суграђана.
Предсједник Скупштине града Жељана Арсеновић назвала је политику градоначелника Љубише Петровића таблоидном и оцијенила да други град по величини у Републици Српској већ годинама трпи због његовог политичког лицемјерства и релативизације проблема, преноси Срна.
Она је као примјер навела бројне започете пројекте који годинама зарастају у коров, попут изградње градске спортске дворане, ватрогасног дома и семберске куће.
"Све установе у граду су у дуговањима и суочавају се са великим проблемом у јавним набавкама јер им се пружаоци услуга више не јављају, због тога што је град Бијељина постао препознатљив неплатиша", рекла је Арсеновићева новинарима.
Она је навела да оваква ситуација у Бијељини више није само административни пропуст, већ озбиљан проблем.
"У протеклих шест мјесеци градоначелник је у скупштинску процедуру доставио материјале само за једну скупштинску сједницу која је одржана у априлу", рекла је Арсеновићева.
У име Клуба одборника СНСД она је поручила да ће Скупштина града, упркос свим проблемима, наставити са својим засједањима.
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