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Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

Аутор:

АТВ
13.06.2026 20:55

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Фестивал кошарке Бијељина одржан турнир окупио 700 дјеце
Фото: Srna

Фестивал кошарке у Бијељини данас је окупио више од 700 д‌јечака и д‌јевојчица из Републике Српске, Федерације БиХ, Брчко дистрикта и Србије.

Фестивал је свечано отворила помоћник министра за спорт Републике Српске Данијела Ђапин, која је истакла да велики број учесника потврђује значај улагања у најмлађе спортисте.

"Улагање у рад са д‌јецом је инвестиција у будућност. Посебно ме радује што су у Фестивал укључена и д‌јеца са сметњама у развоју, јер спорт има изузетно важну улогу у њиховом развоју и социјализацији", рекла је Ћапинова, преноси Срна.

Покровитељ Фестивала је Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, које је за учеснике обезбиједило кошаркашке лопте.

Организатор Фестивала Бранимир Ђокић рекао је да је основни циљ био да кроз спорт окупи д‌јецу из различитих средина и пошаље поруку заједништва, пријатељства и једнаких могућности.

Фестивал је подржао и Александар Ђурђевић, бивши предсједник Скупштине града Бијељина и Кошаркашког савеза Републике Српске, који је истакао да овакве манифестације показују колико спорт може допринијети развоју позитивних друштвених вриједности.

Он је честитао Кошаркашком клубу "Феникс баскет" и Омладинском кошаркашком клубу "Кош" на одличној организацији и труду који улажу у развој спорта међу младима

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Тагови :

Фестивал кошарке

Бијељина

кошарка

Дјеца

Данијела Ћапин

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