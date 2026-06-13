Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

Аутор:АТВ
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Фестивал кошарке у Бијељини данас је окупио више од 700 дјечака и дјевојчица из Републике Српске, Федерације БиХ, Брчко дистрикта и Србије.
Фестивал је свечано отворила помоћник министра за спорт Републике Српске Данијела Ђапин, која је истакла да велики број учесника потврђује значај улагања у најмлађе спортисте.
"Улагање у рад са дјецом је инвестиција у будућност. Посебно ме радује што су у Фестивал укључена и дјеца са сметњама у развоју, јер спорт има изузетно важну улогу у њиховом развоју и социјализацији", рекла је Ћапинова, преноси Срна.
Покровитељ Фестивала је Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, које је за учеснике обезбиједило кошаркашке лопте.
Организатор Фестивала Бранимир Ђокић рекао је да је основни циљ био да кроз спорт окупи дјецу из различитих средина и пошаље поруку заједништва, пријатељства и једнаких могућности.
Фестивал је подржао и Александар Ђурђевић, бивши предсједник Скупштине града Бијељина и Кошаркашког савеза Републике Српске, који је истакао да овакве манифестације показују колико спорт може допринијети развоју позитивних друштвених вриједности.
Он је честитао Кошаркашком клубу "Феникс баскет" и Омладинском кошаркашком клубу "Кош" на одличној организацији и труду који улажу у развој спорта међу младима
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