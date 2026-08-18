Отворен кафић у ком раде роботи: Пао свјетски рекорд у брзини прављења кафе

Аутор:АТВ редакција
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Кафић који ради 24 сата дневно отворен је на један дан у Пекингу, у Кини, и већ је потукао сву баристичку конкуренцију тако што је одмах поставио свјетски рекорд у броју послужених шољица кафе.
Како су то успјели? Па, цјелокупно особље чине роботи за прављење кафе.
Неколико снимака робота баристе у акцији од недјеље приказују необичан апарат за кафу одјевен у сиво-бијели џемпер као неку врсту униформе. Изглед је употпунио сивом капом, слушалицама, као да има с ким да разговара, и сребрним ланцима око врата. Оно што највише забрињава јесте то што није носио панталоне.
Робот је послужио невјероватне 202 шољице припремљене и послужене за 60 минута, поставивши Гинисов свјетски рекорд за највише послужених шољица кафе у објекту којим управљају роботи током једног сата.
Муштерије наручују путем самоуслужног система, што им омогућава да прилагоде слаткоћу и/или јачину своје кафе. И све то уз просјечно вријеме чекања краће од 30 секунди по шољици. Једна муштерија је рекла да је њена кафа била "прилично добро избалансирана", док се њен партнер чудио како му уопште није требало времена да добије своју шољицу, упркос огромној гужви људи који су се борили за своју кафу.
"Када сам први пут видио ово мјесто, мислио сам да ће требати времена да се добије шољица. Али ушао сам и добио је готово одмах", рекао је он.
Луди снимци приказују робота са ланцима како ређа шољице и ставља их у слатке мале преграде из којих их муштерије преузимају.
Према ријечима аустралијске економисткиње др Леоноре Рис, са Квинслендског технолошког универзитета (Queensland University of Technology), једина спорна тачка могла би бити недостатак људске повезаности за којом многи од нас жуде у све засићенијем свијету пуном технологије. Она је рекла да су хуманоидни роботи и вјештачка интелигенција добро прилагођени за рутинске и понављајуће задатке – попут прављења рецепата или, усудићемо се да кажемо, кафе.
Они нуде повећање продуктивности, али, све у свему, ако је потребна разноврсност, ствари теже да се распадну.
"Ово показује како се суштина угоститељских послова своди на људску интеракцију", рекла је академикиња, преноси news.com.au. "Послови који су под највећим ризиком да буду замијењени вјештачком интелигенцијом јесу канцеларијски и административни послови, јер они укључују рутинске процесе који се све више могу обављати дигиталним алатима.
Телемаркетинг и радници у кол-центрима су на врху листе, али службеници, књиговође, секретарице, рецепционери и лични асистенти су такође у овој групи. Ово ставља жене у већи ризик од губитка посла због вјештачке интелигенције, с обзиром на то да су ово углавном претежно женска занимања."
Према недавном тексту који су написале др Рис и Елис Стивенсон са Аустралијског националног универзитета, канцеларијски и административни послови чинили су више од 70 одсто послова жена и обезбјеђују скоро један од пет послова за све жене у аустралијској радној снази. Др Рис је рекла да морамо бити спремни да помогнемо овим расељеним радницима да пренесу своје вјештине на друге улоге.
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"Очекујем да ће вјештачка интелигенција учинити 'људску' страну наших послова још важнијом и вриједнијом. Ове вјештине које нас чине људима, попут емпатије, бриге и емоционалне интелигенције, јесу вјештине које не желимо да препустимо роботима и аутоматизацији. Критичко расуђивање је такође вјештина на коју ћемо морати снажније да се фокусирамо. Вјештачка интелигенција може да изведе механику задатка. Али како ће се сналазити у сложеним процесима доношења одлука гдје не постоји јасан одговор? Ту су важни људска етика, морал и искуство. Што се тиче робота за послуживање кафе који обара рекорде, Аустралијанци обожавају своје кафиће. Можда постоје неки новитети као изузеци, али не видим велики талас робота који мијењају аустралијске баристе."
У САД, Морган Стенли прогнозира да би 62,7 милиона америчких послова могло бити замијењено хуманоидним роботима до 2050. године. Банка је нагласила да ово није прогноза масовне незапослености. У Уједињеном Краљевству, анализа Канцеларије за националну статистику указује на то да се око 1,5 милиона послова у Енглеској суочава са високим ризиком од аутоматизације специфичних задатака, док Институт за истраживање јавних политика (Institute for Public Policy Research) процјењује да би најгори сценарио "потпуне замјене" могао да елиминише до 7,9 милиона послова у Уједињеном Краљевству.
Дакле, треба ли да се плашимо робота баристе? Да. Неизбјежна будућност пред нама, вјероватно испуњена Терминатором, мрачна је и без посла. Али, хеј – бар имамо кафу! А ако сте у Пекингу, свратите до робота баристе у округу Чаојанг у објекту Галакси СОХО, футуристичком комплексу за канцеларије, малопродају и забаву, и невјероватном знаку (или упозорењу) онога што долази, пише Дејли стар.
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