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Улазите у лифт и сигнал нестаје: Ево шта се заправо дешава са вашим телефоном

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 09:50

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Улазите у лифт и сигнал нестаје: Ево шта се заправо дешава са вашим телефоном
Фото: Unsplash

Сигнал у лифту не зависи само од метала, већ и од положаја, препрека, фреквенције и удаљености телефона од базне станице.

Уђете у лифт и телефон одједном изгуби мрежу. Међутим, само неколико секунди касније сигнал се врати или се, потпуно неочекивано, уопште не изгуби. Иста ствар дешава се у гаражама, подрумима и тунелима.

Тајна је у радио-таласима, фреквенцијама и материјалима кроз које сигнал покушава да прође. Метална кабина лифта рефлектује велики дио радио-таласа и отежава комуникацију телефона са базном станицом.

Ипак, лифт није потпуно затворена метална кутија. Кроз спојеве, врата и друге отворе дио сигнала може да продре. Зато положај лифта у згради, спрат, удаљеност од базне станице и јачина сигнала могу направити огромну разлику.

А како сигнал пролази кроз бетон?

Радио-таласи не нестају када наиђу на зид. Дио пролази кроз њега, дио се одбија, а дио апсорбује материјал. Гипс и дрво углавном слабије ометају сигнал, док армирани бетон и метал могу знатно да га ослабе. Због тога телефон може да ради у једном дијелу зграде, а да потпуно изгуби мрежу само неколико метара даље.

Зашто Вај-Фај ипак ради кроз зид?

Код Вај-Фаја је рутер најчешће удаљен свега неколико метара. Зато сигнал може да ослаби проласком кроз зид, али и даље остане довољно јак за интернет. Код мобилне мреже телефон често комуницира са базном станицом која је много даље, па препреке имају већи утицај. Фреквенција такође игра важну улогу: 2,4 гигахерца углавном боље пролази кроз препреке од 5 и 6 гигахерца.

Тунел не мора да значи "нема мреже"

Ако је тунел близу базне станице, сигнал може да продре кроз његов отвор. У модерним тунелима додатно постоје антене и системи који доводе мобилну мрежу дуж трасе. Зато можете имати интернет и дубоко испод земље, док у другом тунелу мрежа нестане готово одмах, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мобилни телефон

Лифт

мрежа

наука

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