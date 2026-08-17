Веном Петрово нови шампион финалног турнира 3x3 Јелен пиво лиге Републике Српске!

Аутор:АТВ редакција
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Веном Петрово нови је шампион финалног турнира 3x3 Јелен пиво лиге Републике Српске!
Након 22 турнира широм Републике Српске, као и Купа Републике Српске одиграног у Невесињу, синоћ је на Тргу Крајине у Бањалуци одржана велика завршница лиге.
Највише разлога за славље имали су играчи Веном Петрова, који су у великом финалу савладали Стоматологију Зрнић резултатом 17:16.
За шампионску екипу играли су Миљан Марковић, Стефан Жигон, Мирза Велић и Ђорђе Цуровић, док је управо Жигон проглашен за МВП-а финалног турнира.
Другопласирана Стоматологија Зрнић наступала је у саставу Недим Мустафица, Стефан Милошевић, Никола Станојевић и Александар Радукић.
Треће мјесто освојила је екипа 3x3 Брчко, за коју су играли Лука Ћишић, Марко Блаз, Огњен Петровић и Василије Куриџа.
Четврто мјесто припало је екипи Радник Крижевци из Хрватске, у саставу Иван Свобода, Јосуа Лебланц, Карло Баричевић и Матија Пујић.
Финалним турниром у Бањалуци спуштена је завјеса на осму сезону 3x3 Јелен пиво лиге Републике Српске, која је и ове године окупила најбоље 3x3 екипе и донијела велики број узбудљивих турнира широм Републике Српске.
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