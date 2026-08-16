Ово су све кошаркашице Србије носиле око руке када су пошле у историјски меч

Аутор:АТВ редакција
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Кадеткиње Србије одушевиле нацију, а шокирале Хрватску уз посебну поруку.
Подсјетимо, женска кадетска репрезентација Србије, састављена од играчица до 16 година, остварила је нову убједљиву побједу на Европском првенству.
То, само по себи, можда не треба да чуди, ако се већ годинама, деценијама називамо "земљом кошарке", али та побједа над Хрватском је имала један необичан увод.
Заправо, тај увод се "протегао" на читав ток комшијског дербија на У16 Евробаскету.
Наиме, све кошаркашице Србије изашле су на паркет са поруком облијепљеном око лијеве руке.
А на тој бијелој траци је писало: "С вјером у Бога!"
August 15, 2026
Тако једноставна, тако снажна порука - није могла да прође незапажено, па су бројни фоторепортери баш инсистирали на биљежењу тог несвакидашњег детаља.
На крају меча су све Српкиње селе у круг, држећи се за руке, а једина која није играла, суперталентована Јована Тодоровић, држала је, симболично, у центру круга патику - дајући тако и сама допринос овој необичној причи.
А, шта се десило у самом мечу?
Па, десило се да су Српкиње декласирале вршњакиње из Хрватске са 26 поена разлике.
Тако то и бива кад се са вјером пође ка циљу.
Како су Српкиње нокаутирале Хрватице?
У другом колу групне фазе Евробаскета за кошаркашице до 16 година наш кадетски државни тим демолирао је селекцију Хрватске резултатом 73:47.
Све дилеме око побједника ријешене су већ у уводним минутима сусрета. Младе српске кошаркашице ушле су у меч изузетно ангажовано, наметнувши жесток ритам који ривалке нису могле да прате.
Прва четвртина припала је српском тиму резултатом 26:12, чиме је направљена лијепа залиха за наставак. У другој дионици Србија је додатно подигла ниво игре у одбрани, допустивши Хрватској свега девет поена за десет минута, док је у нападу настављен сјајан шутерски расположај за убједљивих 46:21 на полувремену.
Још јачи притисак виђен је на старту трећег квартала. Агресивном дефанзивом наша репрезентација је свела ривала на скромних шест постигнутих поена, док је на другој страни поново убацила 20, чиме је предност нарасла на огромних +39. Посљедњих десет минута били су само формалност и одрађивање посла пред наредне изазове.
Најрасположеније у побједничком табору биле су Ана Гаврилов са 17 постигнутих поена и Нада Максимовић која је убацила 14. Ипак, морају се поменути и остале - Лена Бокун (4 поена, 2 скока), Ива Шешум 2 (2ск), Лана Стојић 9 (3ск, 3ас, 1ук), Гаврилов је уз 17 поена имала и осам асистенција и једну "крађу", Елена Ерић 6п, (3ас, 2ук), Нина Бодрожић 1 (4ск, 1ук), Мина Пауновић 10 (3ск, 3ас, 2бл), Мила Тадић 3ск, 3ас, 2ук, 1бл, Анабела Симовски 6 (8ск) и Емилија Николић 4 (3ук, 1ас), док је Максимовићева уз 14 поена имала и чак 16 скокова, те двије блокаде и једну освојену лопту.
Подсјећања ради, ово је други убједљив тријумф Србије на шампионату, пошто су у првом колу наше кошаркашке наде савладале Румунију убједљивим резултатом 90:44. Са друге стране, Хрватице су уписале и други пораз, јер су на премијери убједљиво изгубиле од Француске (97:41).
Младе српске кошаркашице немају много времена за славље, пошто их већ у недјељу очекује дерби групне фазе и борба за прво мјесто против репрезентације Француске. Францускиње су декласирале Хрватску са чак 97:41, а данас од 17 играју против домаћина, Румуније,пише Спортиссимо.
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