Обавјештење за возаче: Ауто-трка затворила магистралу

Аутор:АТВ редакција
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Због одржавања брдске ауто-трке "Награда општине Власеница 2026", данас ће бити обустављен саобраћај на магистралном путу Власеница-Хан Пијесак, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Саобраћај ће од 11.00 до 13.00 часова и од 14.00 до 17.00 часова бити обустављен од Романијске улице 26 у Власеници до ресторана Ски-центра "Игриште".
На путевима Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/ и данас се очекује појачан интезитет саобраћаја, као и на већини граничних прелаза.
Из АМС Српске возаче савјетују да возе опрезно, поштују саобраћајне прописе и избјегавају ризична претицања, те да због високе дневне температуре планирају путовања у раним јутарњим или касним послијеподневним часовима.
У току су радови на магистралном путу Клашнице-Бањалука, гдје се саобраћај одвија успорено и долази до формирања дугих колона возила.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком, наизмјенично.
У ФБиХ због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут.
Због извођења радова на санацији коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
Из АМС-а наводе да је стање на граничним прелазима промјенљиво, гужве и дужа задржавања су очекивана, те се возачима савјетује да се прије поласка на пут о стању на границама информишу путем камера.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а прелаз Каракај је за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, преноси Срна.
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