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Обавјештење за возаче: Ауто-трка затворила магистралу

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 09:01

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Због одржавања брдске ауто-трке "Награда општине Власеница 2026", данас ће бити обустављен саобраћај на магистралном путу Власеница-Хан Пијесак, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.

Саобраћај ће од 11.00 до 13.00 часова и од 14.00 до 17.00 часова бити обустављен од Романијске улице 26 у Власеници до ресторана Ски-центра "Игриште".

На путевима Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/ и данас се очекује појачан интезитет саобраћаја, као и на већини граничних прелаза.

Из АМС Српске возаче савјетују да возе опрезно, поштују саобраћајне прописе и избјегавају ризична претицања, те да због високе дневне температуре планирају путовања у раним јутарњим или касним послијеподневним часовима.

У току су радови на магистралном путу Клашнице-Бањалука, гдје се саобраћај одвија успорено и долази до формирања дугих колона возила.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.

На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком, наизмјенично.

У ФБиХ због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут.

Због извођења радова на санацији коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

Из АМС-а наводе да је стање на граничним прелазима промјенљиво, гужве и дужа задржавања су очекивана, те се возачима савјетује да се прије поласка на пут о стању на границама информишу путем камера.

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а прелаз Каракај је за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

обустава саобраћаја

Босна и Херцеговина

стање на путевима

Ауто-мото

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