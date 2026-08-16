Нови систем казни за брзину: По километру прекорачења 10 евра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италија припрема велику промјену начина кажњавања возача који прекораче дозвољену брзину.
Према нацрту новог Закона о безбједности саобраћаја на путевима, који је Министарство инфраструктуре и саобраћаја доставило струковним удружењима, новчане казне више се не би одређивале кроз широке фиксне распоне, него би расле пропорционално сваком километру на сат изнад допуштене брзине.
За возаче који кроз Италију путују према Хрватској, Словенији, Аустрији или даље према западној Европи посебно је важан приједлог за ауто-путеве: казна би износила 10 евра за сваки километар на сат прекорачења. На градским и другим путевима с нижим ограничењима предвиђене су блаже почетне казне, али и тамо би износ растао с величином прекорачења.
Најважније је нагласити да нова правила још нису ступила на снагу. Ријеч је о нацрту који тек треба да прође даљу процедуру, па возачи у Италији тренутно и даље одговарају према важећем закону. Министарство је нацрт послало заинтересованим удружењима која до 13. септембра 2026. године могу доставити примједбе, док би коначни текст требало да буде дефинисан до 14. октобра и потом прође прописани законодавни поступак.
Аутомобилски магазин Кватророте је на конкретним примјерима приказао како би нови систем могао изгледати након што се узме у обзир прописана толеранција мјерних уређаја.
Друштво
Обавјештење за возаче: Ауто-трка затворила магистралу
На ауто-путу на којем је ограничење 130 километара на сат, код утврђене брзине од 135 километара на сат казна би према нацрту износила 50 евра. За 145 километара на сат, односно 15 километара на сат преко ограничења, казна би била 150 евра.
Код 155 километара на сат, односно прекорачења за 25 километара на сат, предвиђа се 250 евра казне, одузимање четири бода и 15 дана забране вожње. При 165 километара на сат казна би порасла на 350 евра, уз исте четири казнена бода и 15 дана забране.
Још озбиљније посљедице предвиђене су за већа прекорачења. При утврђених 175 километара на сат казна би била 450 евра, уз шест бодова и 30 дана забране вожње. За 185 километара на сат предвиђено је 550 евра, шест бодова и 30 дана забране, док би код 195 километара на сат казна износила 650 евра, уз осам бодова и чак 90 дана забране управљања.
Велика новост није само начин израчуна новчане казне. Нацрт предвиђа и пропорционално повећавање посљедица за возачку дозволу.
Нови систем донио би занимљиву промјену и на путевима с ограничењем од 50 километара на сат.
Према симулацији коју је објавио Кватророте, за утврђених 55 километара на сат казна би била 25 евра, док је према садашњем систему минимална санкција 42 евра.
Код 65 километара на сат, односно 15 километара на сат изнад ограничења, предложена казна износи 75 евра. Данашњи систем за такво прекорачење предвиђа најмање 173 евра и три казнена бода.
Међутим, нови систем постаје строжи како брзина расте.
За 75 километара на сат у зони 50 предвиђено је 250 евра и два бода, за 85 километара на сат 350 евра и два бода, док би се код 95 километара на сат већ примјењивала казна од 450 евра, четири бода и 15 дана забране управљања.
Идеја Министарства је уклонити велике скокове између садашњих категорија. По важећим правилима двије особе које ограничење прекораче за различит број километара могу завршити у истој категорији казне. Нацрт покушава да повеже висину санкције директније са стварном величином прекорачења.
За возаче је можда још важнија промјена повезана са забраном управљања.
Према нацрту, на ауто-путу би аутоматска забрана вожње могла наступити већ када се ограничење прекорачи за више од 20 километара на сат. На градским путевима таква би мјера била везана уз знатно веће прекорачење, изнад 40 километара на сат.
То представља битну разлику у односу на тренутно важећи систем.
Према садашњем члану 142. италијанског Закона о безбједности саобраћаја на путевима, прекорачење веће од 10, али не веће од 40 километара на сат кажњава се новчаном казном од најмање 173 евра и одузимањем три бода. Код прекорачења изнад 40 километара на сат слиједе осјетно више казне и суспензија возачке дозволе.
Нови закон требало би додатно да пооштри наплату казни возачима возила регистрованих изван Италије.
Према приједлогу, неплаћена казна могла би се присилно наплатити у периоду до пет година од почињеног прекршаја ако исто возило поново буде пронађено у Италији, чак и ако за управљачем тада није особа која је направила првобитни прекршај.
Таква одредба била би посебно важна за возаче из Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Србије и других држава који редовно путују у Италију или кроз њу.
Нацрт предвиђа и краћи рок за достављање одређених казни утврђених камерама и другим уређајима на даљину. Умјесто садашњих 90 дана, у приједлогу се спомиње рок од 30 дана.
Италија је већ током 2026. године кренула у засебно уређивање система аутоматске контроле брзине. Министарство инфраструктуре и саобраћаја у јуну је донијело нова правила за хомологацију, провјеру и калибрацију уређаја за мјерење брзине.
Према новом режиму, уређаји морају бити хомологовани, а мјерење се мора периодично провјеравати и калибрисати најмање једном годишње. Ако уређај не прође прописану провјеру, мора бити повучен из употребе.
Због тога се паралелно мијењају двије важне ствари: правила према којима аутовелокси смију утврђивати прекршаје и модел по којем би се у будућности могла одређивати казна возачу.
За сада вриједи најважније упозорење путницима: казна од 10 евра за сваки километар прекорачења није тренутно важеће правило. То је дио приједлога новог закона чији се коначни садржај још може промијенити прије усвајања преноси ГПМаљевац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
10 ч0
Друштво
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Свијет
11 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д1
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Тренутно на програму